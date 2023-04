Mais uma vez, agenda política ameaça interferir na Petrobras

O próprio PT, em gestões passadas, usou e abusou do direito de interferir na companhia (foto: FABIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/4/2014 )





Entra e sai governo e a Petrobras continua no fogo cruzado da política. A nova confusão foi provocada pelo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. Em entrevista à emissora GloboNews, Silveira cravou que haverá mudanças na estratégia de preços da petrolífera, que passará a ignorar a cotação internacional dos combustíveis. Segundo Silveira, a Petrobras já foi informada sobre as alterações. Não parece, contudo, que o recado chegou ao seu destino. “Quaisquer propostas de alteração da política de preços recebidas do acionista controlador serão comunicadas oportunamente ao mercado, e conduzidas pelos mecanismos habituais de governança interna”, disse a empresa em nota endereçada a investidores. Lembre-se que, no governo anterior, nada menos do que três presidentes da Pebrobras foram demitidos por não cederem às pressões de Bolsonaro e o próprio PT, em gestões passadas, usou e abusou do direito de interferir na companhia.









(foto: Pedro Danthas/Divulgação - Volkswagen T-Cross %u2013 18/3/19)





Indústria planeja lançar carros movidos apenas a etanol





A indústria automotiva está com uma ideia fixa: a volta dos carros populares. É consenso no setor que os modelos de entrada não se enquadram mais nessa categoria – a maioria deles, afinal, custa a partir de R$ 80 mil. Uma das alternativas imaginadas pelos fabricantes é o lançamento de motores movidos apenas a etanol, medida que certamente reduziria custos de produção. Além disso, dizem as montadores, os carros com esse perfil cumprem os requisitos ambientais exigidos pelas autoridades regulatórias.









Exxon desiste de explorar petróleo no Brasil





Embora a decisão não tenha sido anunciada oficialmente, fontes revelaram ao jornal The Wall Street Journal que a americana Exxon Mobil deixará de explorar petróleo no Brasil. A companhia opera poços nas Bacias de Campos, Santos e Sergipe-Alagoas desde 2021, mas não encontrou petróleo suficiente para ser explorado comercialmente. Com os resultados decepcionantes da Exxon no pré-sal brasileiro, os funcionários que trabalham no Rio de Janeiro deverão ser transferidos para outros países.









Cenário favorece investimento em renda variável?





Os investidores brasileiros podem estar diante de um momento-chave para buscar oportunidades no mercado de renda variável. Pelo menos essa é a percepção de Luiz Alves, sócio-fundador da Versa Asset, gestora de um dos fundos multimercados mais rentáveis do país. Ele explica as razões para sua avaliação: “Valuations muito deprimidos, empresas negociando abaixo do patrimônio líquido, forte pessimismo com a economia e, principalmente, juros mudando de direção, para queda.”









Rapidinhas





A empresa de logística JSL estima entregar 9,5 milhões de ovos de chocolate na Páscoa, o que corresponde a uma alta de 6% em relação a 2022. Para operar a distribuição de empresas como Mondelez Brasil, Nestlé, Top Cau e Lojas Americanas, a JSL emprega 620 veículos em 360 cidades nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país.





A Amazon realiza uma bela iniciativa no Brasil: a doação de 120 mil livros para moradores de áreas periféricas. O projeto conta com o apoio da Central Única das Favelas do Rio de Janeiro (Cufa Rio) e resultará na entrega de exemplares para 100 comunidades do estado. Segundo a Cufa, os livros serão distribuídos para bibliotecas e projetos sociais.





A previdência privada está em alta no país. Em janeiro, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) identificou um aumento de 33,1% na captação líquida do setor em relação ao mesmo mês de 2022. A maior parte (61%) dos planos vendidos no Brasil são do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).





O ano não começou bem para as empresas brasileiras de capital aberto. Segundo levantamento realizado pela Banco Safra, 45,8% dos balanços divulgados no quarto trimestre de 2022 apresentaram resultados piores do que o esperado pelo mercado. Entre as 107 companhias analisadas, 18,7% tiveram prejuízo no período









(foto: Sergio Lima / AFP)





“Nossa avaliação é superpositiva. Reconhecemos o esforço do governo. Vamos observar como vai se passar o processo de aprovação no Congresso, se vai ter alguma modificação”

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, sobre o novo marco fiscal









12%

foi quanto subiram, em relação ao ano passado, os preços dos itens que compõem a mesa típica da Páscoa, segundo o Instituto Brasileiro da Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/IBRE).