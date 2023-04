Vem aí a taxação de dividendos? Setor financeiro já aposta que sim

O novo marco fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depende de um mecanismo inevitável: o aumento da arrecadação do governo (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

Para funcionar, o novo marco fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depende de um mecanismo inevitável: o aumento da arrecadação do governo. Contudo, a carga tributária do país já atingiu níveis insustentáveis, que sufocam o setor produtivo e a vida das pessoas. Como se dará o milagre? Haddad diz que o caminho não será a criação de novos impostos, mas dar fim ao que chamou de "jabutis" tributários. O ministro não forneceu maiores detalhes, mas apenas indicou que setores econômicos beneficiados por isenções ou sem regulamentação, como os sites de apostas esportivas, deverão entrar na mira do governo. No mercado financeiro, a preocupação é que as novas medidas incluam a taxação sobre dividendos, que atualmente são isentos. De acordo com pesquisa recente realizada pela Genial/Quaest, 66% dos profissionais da indústria financeira consideram alta a possibilidade de implementação do imposto.



Saraiva não paga fornecedores e deixa de receber livros

Nas últimas semanas, a rede de livrarias Saraiva parou de honrar pagamentos previstos em seu plano de recuperação judicial. Resultado: muitas editoras deixaram de fornecer livros para a empresa. Não é fácil a situação de um dos grupos livreiros mais tradicionais do Brasil, com um século de história (foi fundado em 1914). No quarto trimestre de 2022, a companhia teve prejuízo líquido de R$ 15,2 milhões, o que representou um aumento de 35,4% sobre o mesmo período do ano anterior.



Ranking elege as cidades mais empreendedoras do Brasil

São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Joinville (SC), Brasília (DF) e Niterói (RJ) são as cidades mais empreendedoras do Brasil, conforme ranking produzido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com a Endeavor, rede internacional de apoio ao empreendedorismo. Para chegar a essa conclusão, foram avaliados critérios como ambiente regulatório, infraestrutura, mercado de trabalho, acesso a capital, estímulo à inovação, recursos humanos e cultura empreendedora.





Viagens corporativas superam nível pré-pandemia

O setor de viagens corporativas continua em ascensão depois da forte recuperação observada no final do ano passado. Em fevereiro, movimentou R$ 908 milhões, o que representa um salto de 76% em relação ao mesmo mês de 2022. Melhor ainda: o número está 10% acima de fevereiro de 2019, antes da pandemia. Considerando apenas o segmento hoteleiro, o avanço foi de 22% na comparação com 4 anos atrás. Os dados são da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).













US$ 4,5 bilhões

é quanto o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também conhecido como Banco do Brics e agora presidido por Dilma Rousseff, já investiu no Brasil



"Ainda não olhamos os detalhes, mas é nítida a boa vontade da Fazenda em fazer um arcabouço robusto”

• Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, sobre o novo marco fiscal







RAPIDINHAS

• Uma parceria entre Embrapa, Banco do Brasil e as empresas Bayer, Jacto e Nutren resultará na criação do hub de inovação AgNest. A ideia é desenvolver projetos tecnológicos para aplicação no campo. Além da proximidade com universidades, a iniciativa permitirá que os empreendedores testem as novidades em situações reais das fazendas.





• Apesar da maior inclusão feminina nos últimos anos, as mulheres têm um longo e tortuoso caminho para reduzir a distância que as separam dos homens no mercado financeiro. Segundo levantamento da plataforma TradeMap, elas ocupam apenas 14,5% das posições de comando nas empresas de capital aberto do Brasil.





• Com lance de R$ 1,42 bilhão, o Grupo Energisa, um dos maiores distribuidores de energia do Brasil, venceu o leilão de privatização da ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Espírito Santo. O ágio foi de 7,28% em relação ao valor mínimo de outorga, que era de R$ 1,32 bilhão.





• Uma boa notícia: a conta de luz permanecerá sem aumento em abril. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que, dadas as condições favoráveis de geração energética no país, manterá a bandeira tarifária verde acionada no mês. O patamar vigora desde abril de 2022, após meses de cobrança da chamada “bandeira de escassez hídrica”