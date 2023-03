Grupo Petrópolis entra no time das empresas em recuperação judicial

Em 2020, a companhia vendeu 31,2 milhões de hectolitros de cerveja, volume que caiu para 24,1 milhões de hectolitros no ano passado (foto: Itaipava/divulgação)







Em dificuldades financeiras há pelo menos dois anos, o Grupo Petrópolis, dono das marcas de cerveja Itaipava, Crystal, Cabaré e Petra, entrou com pedido de recuperação judicial no Rio de Janeiro. De acordo com a petição, as dívidas da empresa somam R$ 4,2 bilhões, sendo 48% com instituições financeiras e 52% com fornecedores e terceiros. Dados oficiais sobre o mercado cervejeiro do país escancaram os desafios que a companhia vem enfrentando. Em 2020, ela vendeu 31,2 milhões de hectolitros de cerveja. No ano passado, o volume desabou (foram 24,1 milhões de hectolitros). O avanço da Ambev e da Heineken, que cresceram exatamente no período em que o Grupo Petrópolis encolheu, e das marcas produzidas por pequenos fabricantes atrapalharam as ambições do rival. O ano não tem sido fácil para grandes corporações brasileiras. Americanas, Marisa e Oi são outras gigantes que seguiram o mesmo caminho.





Para analistas, Heineken e Sistema Coca-Cola estão de olho em cervejaria

Muitos analistas apostam suas fichas numa investida da Heineken para comprar ativos do Grupo Petrópolis. Em um cenário de vendas estagnadas, seria uma alternativa viável – e rápida – para adicionar capacidade de produção e fisgar novas fatias de mercado. Especialistas do banco Credit Suisse também apontam o Sistema Coca-Cola como possível interessado no negócio. Em 2021, a Coca-Cola FEMSA e a Andina, ambas engarrafadoras da Coca-Cola, compraram a marca brasileira de cervejas Therezópolis.





Gripe aviária causaria perdas de R$ 13 bilhões para o agronegócio

A Fundação Getulio Vargas (FGV) estimou o impacto da eventual chegada da gripe aviária para o agronegócio brasileiro. De acordo com o estudo, R$ 13,5 bilhões seriam perdidos com a paralisação das exportações. Isso explica por que o Ministério da Agricultura criou recentemente uma força-tarefa para realizar a detecção precoce da doença e, assim, evitar o pior dos cenários. Lembre-se que vários casos de influenza foram encontrados em países vizinhos como Argentina, Bolívia e Uruguai.





Projeto que leva educação financeira para mulheres é premiado pela XP

A XP anunciou há alguns dias os vencedores do prêmio “Educação Financeira Transforma”, que destaca boas ações na área. Uma das premiadas, a sergipana Marina Farias, criou um projeto inovador: a “Comunidade dos Tubarões”, ambiente virtual que permite às mulheres trocar informações sobre suas vidas financeiras. Iniciativas como essa são louváveis. Segundo pesquisa do Instituto Opinion Box, em parceria com a Serasa, 88% dos brasileiros enfrentaram em 2022 alguma situação de descontrole financeiro.





Rapidinhas

Uma parceria entre a Esalq-Usp Paracicaba, o Instituto Nacional de Telecomunicações, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações e o Centro de Agricultura Tropical Sustentável resultará em um diagnóstico do patamar de conectividade no agronegócio brasileiro. O documento deverá ser entregue ao Ministério das Comunicações até abril.

A fintech argentina Pomelo recebeu autorização do Banco Central para funcionar como instituição de pagamento no Brasil. Fundada em 2021, a empresa presta serviços como contas digitais, validação de identidade digital e cartões. No Brasil, a Pomelo fica sediada em São Paulo e tem capital social de R$ 16 milhões.

A plataforma de compra e aluguel de imóveis QuintoAndar foi acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de cobrar em duplicidade tarifas de contratos de locação. De acordo com a denúncia, a empresa teria cobrado de inquilinos algumas taxas referentes a serviços que já são pagas pelos donos dos imóveis.

Enquanto as vendas de carros empacam, as de moto aceleram. Nesse cenário, a BMW vai investir R$ 50 milhões na ampliação de sua unidade em Manaus. Com a medida, a montadora alemã planeja aumentar em 25% a capacidade local de produção. Além da construção de um novo prédio, os aportes contemplam o lançamento de sete modelos.

5,6%

é quanto vão subir os preços dos remédios no Brasil a partir de abril, segundo cálculos do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma).