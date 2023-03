Com taxa de juros altas, as vendas de carros empacam nas revendas

Endividamento alto e chuvas também fizer concessionárias perderem vendas no mês (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 22/8/18)

Os resultados da indústria automotiva traduzem de forma cristalina o impacto nos juros altos para o desempenho do setor. Com a Selic nas alturas, o crédito encarece – e as vendas emperram. Em fevereiro, 129,9 mil veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram emplacados no Brasil – trata-se da pior performance para o mês em 17 anos, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Outros fatores contribuíram para os números fracos, como o baixo crescimento econômico, o alto endividamento das famílias e até o excesso de chuvas no mês, que diminui o fluxo nas lojas. Se os juros estivessem em níveis menores, certamente mais pessoas teriam acesso ao financiamento de veículos, que tem taxas balizadas pela Selic. Isso explica por que o governo tem pressa para os reduzir os juros, mas os cortes não podem ser feitos na marra.

Shein e Shopee lideram preferência dos brasileiros

Os asiáticos não encontram rivais à altura no cada vez mais concorrido mercado de aplicativos de compras. No segundo semestre de 2022, as plataformas Shein, da China, e Shopee, de Singapura, foram as preferidas pelos brasileiros, conforme novo levantamento realizado pela agência RankMyApp. Entre os usuários da Google Play, a Shein lidera, à frente de Shopee e Mercado Livre. Por sua vez, a Shopee ocupa a primeira posição na Apple Store, seguinte por Shein e Mercado Livre.

O entra e sai da Oi em processos de recuperação judicial

O mercado já esperava, mais ainda assim não deixa de ser chocante a entrada da Oi em um novo processo de recuperação judicial. A empresa ingressou, em caráter de urgência, com um novo pedido na Justiça do Rio de Janeiro. Detalhe: a operadora havia encerrado seu processo anterior de recuperação em dezembro de 2022, após seis anos de luta desgastante. De acordo com o presidente da Oi, Rodrigo Abreu, a companhia precisa renegociar R$ 35 bilhões em dívidas com credores.

411,5%

por ano é o juro do rotativo do cartão de crédito. Ou seja: mesmo em momentos de dificuldade, fuja dessa modalidade de crédito

Albert Einstein é eleito o melhor hospital da América Latina

Pelo quarto ano consecutivo, o Hospital Israelita Albert Einstein foi eleito o melhor da América Latina pelo ranking The World’s Best Hospitals, publicado pela revista Newsweek. Na lista global, o Einstein ficou na 34ª posição. Outros cinco brasileiros figuram entre os 250 melhores do planeta: Sírio Libanês (104º lugar), Moinhos de Vento (115º), Oswaldo Cruz (177º), Santa Catarina (185º) e Hospital das Clínicas (210º). Com exceção do Moinhos de Vento, em Porto Alegre, os outros são de São Paulo.

Rapidinhas

As vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton começam a sofrer as consequências pela contratação de uma empresa que usava mão de obra análoga à escravidão para fazer colheita da uva na serra do Rio Grande do Sul. Em decisão inédita, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) suspendeu a participação delas de suas atividades.

Sob pressão dos pais, o TikTok decidiu limitar o tempo que menores de 18 anos usam o aplicativo por dia. A partir de agora, o período será de 60 minutos. Se quiserem permanecer no aplicativo por mais tempo, as crianças deverão inserir uma senha. O app chinês é o mais acessado pelo público muito jovem.

Em janeiro, 8,3 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos no Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o número representa um crescimento de 11% em relação ao mesmo mês de 2022. Falta pouco para o movimento chegar aos níveis de 2019, antes da pandemia de COVID-19.

A quinta geração das redes móveis avança no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) contabilizou 6,3 milhões de assinaturas 5G no país em janeiro, um salto de 9,9% em relação ao mês anterior. O dado chama atenção sobretudo diante da paralisia do mercado geral de smartphones – o segmento como um todo recuou 0,1%.

“Cometi vários erros ao longo dos anos. Muitas empresas em que investi morreram, seus produtos deixaram de ser desejados pelo público. Os resultados realmente bons vieram de uma dúzia de decisões. Ou seja, uma a cada cinco anos”

Warren Buffett, investidor de melhor desempenho em todos os tempos