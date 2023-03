A forte reação da indústria petrolífera contra o aumento de impostos

A indústria petrolífera iniciou forte campanha contra a criação da alíquota de 9,2% sobre as exportações de , conforme anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Principal representante do setor no país, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) disse que a medida poderá “ocasionar atraso ou mesmo cancelamento das decisões de investimentos em exploração e produção.” A entidade aponta os números relevantes da cadeia produtiva. O petróleo bruto é o terceiro item mais importante da pauta exportadora brasileira, tendo sido responsável por cerca de US$ 21 bilhões de superávit comercial em 2022. Nos últimos quatro anos, o valor chegou a US$ 65 bilhões. O governo ataca para todos os lados e agora mira nos sites de apostas esportivas. De acordo com estudos feitos pelo Ministério da Fazenda, a regulamentação do setor poderia gerar até R$ 6 bilhões em arrecadação.





Governo Lula ficará marcado pelas mordidas tributárias?

Todo governo busca uma marca. Nos anos FHC, a estabilidade da moeda foi uma grande conquista. Nos primeiros governos Lula, o combate à miséria. Neste novo mandato, há o risco de o presidente ficar marcado como aquele que aumentou impostos. A gestão mal começou e já se definiram novas mordidas tributárias, como a taxação das exportações de petróleo e dos sites de apostas esportivas. O governo ainda discute abocanhar uma fatia dos dividendos distribuídos pelas empresas. Não à toa, o mercado financeiro está em pânico.

É possível baixar os juros no Brasil, ainda que não nos patamares que nós queremos Simone Tebet, ministra do Planejamento, engrossando o coro dos que defendem o corte da Selic





Petrobras fecha 2022 como segunda maior pagadora de dividendos do mundo

Não é à toa que o governo Lula está de olho no balanço da Petrobras. De acordo com um estudo realizado pela gestora britânica Janus Henderson, a petrolífera foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo em 2022, com US$ 21,7 bilhões distribuídos a seus acionistas. Entre as companhias brasileiras, outro destaque da lista foi a Vale, que ocupou a 31ª colocação geral após distribuir US$ 6,86 bilhões. A liderança do ranking mundial ficou com a mineradora anglo-australiana BHP





iFood amplia demissões no Brasil

A plataforma de delivery iFood é onipresente no mercado brasileiro, com 76% de participação nas entregas de refeições no país. Nem isso, contudo, foi suficiente para evitar que enfrentasse o pior momento de sua história. Com o fim da pandemia, que reduziu as encomendas virtuais, e o cenário econômico adverso, a empresa foi obrigada a demitir. Em junho do ano passado, cortou 80 colaboradores. Ontem, outros 350 foram desligados, o equivalente a algo como 6% do quadro total de funcionários.





7,49%

foi quanto caiu o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, em fevereiro. A queda se deve sobretudo às incertezas sobre a política monetária





