O primeiro passo para a reforma tributária finalmente sair do papel

Agora vai? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), autorizou a criação de um grupo de trabalho para debater a proposta de reforma tributária. Em pauta, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45, do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), elaborada a partir de estudos feitos pelo atual secretário especial para a reforma tributária, Bernard Appy. O grupo terá 90 dias para analisar o texto. Dentro do governo, contudo, calcula-se que nada sairá antes de seis meses – se a reforma ficar pronta nesse período, e for bem feita, será uma tremenda vitória da sociedade brasileira. Outra boa notícia é a aparente disposição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em adiantar a entrega para o Congresso Nacional do projeto para o novo arcabouço fiscal. Em evento promovido pelo banco BTG Pactual, Haddad assegurou que o envio do substituto do teto de gastos será realizado em março, e não mais em abril.





Para Bernard Appy, novas regras poderão aumentar PIB em até 20%

O secretário especial para a reforma tributária, Bernard Appy, aposta todas as suas fichas nas novas regras para os impostos no país. Appy gosta de dizer que o projeto tem potencial para gerar um aumento de 4% a 20% do PIB em um prazo de 15 anos. Em essência, a sua proposta defende a simplificação dos tributos e será executada em duas etapas: a primeira terá como foco as mudanças nas cobranças sobre o consumo. Na segunda, a ideia é alterar o Imposto de Renda e os encargos sobre salários.

A meta da inflação está errada. Por que é um dogma tão grande corrigir? Por que os economistas são tão reticentes em parar um erro? A gente colocou uma meta de inflação que não vai se materializar. Por que perseguir um objetivo inalcançável? Rogério Xavier, sócio-fundador da gestora de fundos SPX Capital





Resultados manipulados no futebol mostram força dos sites de apostas

A operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás para apurar um esquema de manipulação de resultados em três jogos da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, prova que os sites de apostas esportivas precisam de maior atenção das autoridades. Segundo a denúncia, um grupo criminoso aliciou jogadores para levar vantagem nas apostas. Outras armações já haviam sido apuradas anteriormente. Não é difícil imaginar as tramoias que movimentam o futebol brasileiro.





Amazon lança táxis autônomos

Depois de perder dinheiro com suas lojas físicas, a Amazon busca acelerar novas frentes de negócios. Uma delas é a de veículos autônomos. Nesta semana, a Zoox, empresa que pertence à Amazon, estreou sua frota de táxis sem motoristas. Os carros, que nem sequer têm volantes, começaram a circular em algumas vias públicas da Califórnia, nos Estados Unidos, mas apenas em roteiros delimitados que compreendem um circuito de 3,2 quilômetros. Se funcionar, o experimento será levado para outros lugares.





R$ 15 bi por ano

é quanto o Brasil precisaria investir para impedir que o déficit de armazenagem de grãos continue a crescer, segundo cálculos da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq)





RAPIDINHAS

A rede americana de fast-food Subway negocia a venda de seus negócios. Segundo comunicado, a empresa contratou o banco JP Morgan para conduzir as tratativas. O curioso é que a rede teve faturamento recorde em 2022, com alta de quase 10% das receitas considerando a métrica de mesmas lojas. São 37 mil unidades em 100 países.





Uma boa notícia para a cada vez mais enrolada Americanas: o Carrefour afirmou que pode analisar a compra de algumas unidades. “Temos competidores com problemas e estamos olhando o mercado, como sempre”, respondeu Stéphane Maquaire, presidente do Carrefour no país, ao ser questionado durante a teleconferência de resultados.





A Tim vai investir R$ 13,3 bilhões no Brasil até 2025. Segundo a empresa, o objetivo é crescer “um dígito alto em 2023 e um dígito médio ao longo de todo o período,” o que seria suficiente para superar a inflação. Entre os projetos em andamento estão a ampliação da cobertura 5G e a integração de clientes e ativos comprados da Oi.





O esperado recorde de 150 milhões de toneladas de soja para a safra 2022/2023 está ameaçado. A seca intensa no Rio Grande do Sul já começa a comprometer os resultados em âmbito nacional. Segundo os fazendeiros locais, a falta de chuvas poderá reduzir em até 40% o potencial produtivo dos gaúchos.