Banco BTG registra lucro recorde, apesar da crise da Americanas

Os bancos credores deverão sofrer fortes impactos econômicos com as “inconsistências contábeis” encontradas no balanço da Americanas, certo? Não é bem assim. Embora tenha provisionado R$ 1,2 bilhão na área de crédito – valor que equivale a 60% do montante devido pela empresa –, o banco apresentou lucro recorde de R$ 8,3 bilhões em 2022, o que representa um avanço substancial de 28% em relação a 2021. Diversas linhas de negócios foram bem-sucedidas no ano passado – no último trimestre, por exemplo, as receitas do investment banking subiram 17% na comparação anual. De fato, os bancos reagiram de forma diferente ao furacão Americanas. O Itaú provisionou 100% dos créditos da companhia, cortando assim qualquer possibilidade de contágio em seus balanços ao longo de 2023. O Bradesco tomou medida idêntica, embora esteja muito mais exposto à varejista, já quem tem um volume superior de dívidas a receber.





Economistas assinam manifesto em defesa da queda da taxa de juros

O debate a respeito da taxa de juros ganhou agora ares de duelo entre economistas de correntes opostas. Depois da crítica dos liberais ao presidente Lula, que pretende baixar as taxas a qualquer custo, representantes da ala desenvolvimentista produziram um manifesto que endossa a tese do petista. O documento é assinado por Luiz Carlos Bresser Pereira, Monica de Bolle, Luciano Coutinho, Antônio Corrêa de Lacerda e Luiz Gonzaga Belluzzo, além de outros 2.400 economistas.

GM e Volks suspendem produção em algumas plantas

Nas últimas horas, General Motors e Volkswagen anunciaram a paralisação temporária de algumas de suas linhas de produção no Brasil. O motivo não é o mesmo. A Volkswagen ficará sem funcionar de 22 de fevereiro a 3 de março, em razão de um velho conhecido: o sumiço de componentes. Por sua vez, a GM diz que a interrupção dos trabalhos na unidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, se deve a atualizações tecnológicas na fábrica. A planta só voltará funcionar plenamente a partir de 23 de fevereiro.





Motivos da falência da Livraria Cultura

O que levou a Livraria Cultura, uma das mais tradicionais do país, a falir? Má gestão, concorrência com o comércio eletrônico e o avanço das redes sociais, que consomem o tempo disponível dos consumidores, são fatores que devem ser levados em consideração. Nos últimos dias, contudo, uma teoria conspiratória surgiu entre leitores apaixonados: a inclinação política dos donos da empresa. Mais afeitos à direita, eles teriam afastado, segundo essa tese, as pessoas do espectro ideológico oposto.





RAPIDINHAS

A Marfrig, uma das maiores empresas de proteínas animais do mundo, entregará carnes em domicílio. As encomendas serão enviadas por triciclos elétricos em algumas cidades da Grande São Paulo. Os veículos, claro, têm refrigeração e visam à redução do impacto ambiental. No futuro, o projeto será levado para outros municípios.





A Qualicorp, maior administradora de planos de saúde do país, ampliou o programa Qualiviva, voltado à atenção primária, para Brasília. Será a primeira expansão desde que a iniciativa foi lançada, em 2015, para clientes de São Paulo. Na capital federal, o programa terá como foco o atendimento de funcionários públicos.





A fabricante de alimentos Pan, que ficou famosa pela deplorável campanha publicitária da década de 60 em que uma criança “fumava” um cigarro de chocolate, pediu falência. Durante a pandemia, a empresa lançou um projeto de reestruturação, mas ele naufragou. A Pan está em recuperação judicial desde 2021.





As compras de materiais escolares deram fôlego para o varejo em janeiro. Segundo o Índice de Atividade Econômica Stone Varejo, indicador lançado recentemente pela empresa de adquirência, o setor cresceu 1,02% no mês. Ressalte-se que os bons resultados vieram de todos os estados brasileiros, com destaque para os segmentos de papelarias e livrarias.





4%

é a estimativa dos economistas do mercado financeiro para a inflação em 2023, segundo o boletim Focus