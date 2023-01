Ranking polêmico traz os clubes mais valiosos do Brasil

Rankings geralmente são feitos para gerar polêmica, mas alguns parecem exagerar na dose de controvérsia. A consultoria especializada em marketing esportivo Sports Value divulgou seu tradicional estudo sobre os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro. Avaliado em R$ 3,78 bilhões, o Flamengo aparece na primeira colocação, à frente do Palmeiras (R$ 3,4 bilhões). Chama a atenção a discrepância de avaliação entre Atlético e Cruzeiro. Segundo a Sports Value, o Galo vale R$ 3,12 bilhões, quase cinco vezes a cotação do Cruzeiro (R$ 686 milhões). Outra surpresa é a posição de destaque do Red Bull Bragantino, com valor de R$ 872 milhões. Assim, o Red Bull supera diversos gigantes do futebol brasileiro – além do Cruzeiro, está acima de Botafogo e Vasco. Para elaborar a lista, a Sports Value considera fatores como dinheiro em caixa, aplicações financeiras, estádio e centro de treinamento, entre outras variáveis.





Aesop, da Natura, entra na mira de grandes grupos do setor de beleza

A Aesop, marca de luxo da fabricante brasileira de cosméticos Natura & Co, se tornou um dos ativos mais cobiçados do setor de beleza. De acordo com a agência Bloomberg, os gigantes franceses LVMH, maior conglomerado de luxo do mundo, e L’Oreal, uma das líderes globais no mercado de cuidados com a pele, estudam comprar uma fatia da empresa, que está avaliada em US$ 2 bilhões. Fontes do mercado disseram que o grupo de beleza Shiseido também estaria interessado no negócio.

Eu vejo muito interesse do mundo no Brasil e penso que ele será crescente se acertarmos o passo destas três grandes agendas: a fiscal, a de crédito e a regulatória no sentido amplo, com vistas à reindustrialização Fernando Haddad, ministro da Fazenda





Mais da metade das vítimas de tumores são pessoas de baixa renda

Um levantamento realizado pelo Umane, associação voltada à promoção da saúde, constatou que 55% das vítimas de tumores no Brasil são de baixa renda e escolaridade. Das 229.300 pessoas que morreram por neoplasias no país em 2020, 126.555 tinham até sete anos de estudo – ou seja, nem sequer completaram o ensino fundamental. Os índices são elevados porque essa faixa da população não tem acesso a sistemas de saúde de qualidade e se expõe mais a riscos como tabagismo e sedentarismo.





Renda fixa deverá se manter em alta nos próximos meses

Com o cenário de juros altos e incertezas fiscais no âmbito doméstico, os investidores têm buscado ativos mais seguros. Isso é ótimo para a renda fixa. Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o segmento movimentou R$ 457 bilhões em 2022, um avanço de 6,6% sobre 2021. Foi o maior volume da série histórica. O cenário tende a ser parecido em 2023, com a taxa Selic acima de 13% e preocupações com a agenda econômica do governo.





49%

dos empregados brasileiros a partir dos 25 anos e com ensino superior completo querem trocar de emprego em 2023, segundo pesquisa da consultoria Robert Half





RAPIDINHAS