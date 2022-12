Apesar da pressão de muitas empresas para que seus funcionários voltem definitivamente aos escritórios, a realidade é que o home office venceu. No mercado brasileiro, praticamente todas as grandes companhias possuem programas de trabalho a distância e as áreas de recursos humanos passaram a oferecer como atrativo vagas que destacam a possibilidade da jornada híbrida – alguns dias de labuta em casa e outros na firma. O movimento é global. De acordo com levantamento realizado pela consultoria Adecco em 25 países, incluindo o Brasil, 61% dos entrevistados fizeram mudanças no ambiente doméstico para tornar o trabalho remoto mais eficaz. Alguns chefes ainda resistem à tendência que ganhou impulso durante a pandemia, mas o curso da história costuma ser irrefreável. Nos dias de hoje, os profissionais buscam autonomia e flexibilidade de horários, benefícios que o home office é capaz de proporcionar.

(foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Com Messi como embaixador, corretora Bitget ganha mercado

Nem todas as corretoras de criptomoedas passam por dificuldades. Fundada em 2018 e atualmente registrada nas Ilhas Seychelles, a Bitget superou a marca de US$ 10 bilhões em volume médio diário de transações. Um ano atrás, o número estava na casa dos US$ 2 bilhões. A empresa encerrará 2022 com cerca de mil funcionários, inclusive no Brasil. No meio do ano, eram 450. Ela deu sorte na Copa do Mundo. Recentemente, contratou o craque argentino Lionel Messi como embaixador da marca.

R$ 3,8 bilhões





é quanto os setor de cruzeiros vai injetar na economia brasileira na temporada 2022/2023, segundo dados da associação Clia Brasil

(foto: Frederic J. Brown/ AFP)

Bilheteria de novo

“Avatar” decepciona





Principal aposta da Disney para aliviar a crise que enfrenta, o filme “Avatar: O caminho da água” não parece ter fôlego para repetir o sucesso da versão anterior, lançada em 2009 e que arrecadou US$ 2,9 bilhões, a maior bilheteria de todos os tempos. Em seu primeiro fim de semana (na foto, fãs caracterizados posam na estreia em Hollywood), o novo “Avatar” faturou US$ 53 milhões nos Estados Unidos – foi apenas o sexto melhor filme a estrear no ano. Com dificuldades também no streaming, a Disney viu seu valor de mercado cair pela metade desde março de 2021.

Musk proíbe usuários de postarem links do Facebook e outras redes





Como havia prometido após concluir a compra do Twitter, em outubro passado, o bilionário americano Elon Musk está provocando grandes mudanças na empresa. Desta vez, anunciou a proibição de postagens com links que promovam outras plataformas. A lista de vetos inclui Facebook, Instagram, Mastodon e Truth Social, entre inúmeras outras mídias sociais. Há alguns dias, Musk havia anunciado que aumentará de 280 para 4 mil o limite de caracteres por publicação feita no Twitter.

(foto: Rafael Ohana/CB/D.A Press %u2013 5/7/11)

“Você vai gastando, gastando, gastando e um belo dia isso dá errado. O orçamento não é elástico,

há limites”





Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda no governo Sarney, sobre a PEC da Transição e o furo do teto de gastos

RAPIDINHAS

O Carrefour Brasil decidiu acelerar a conversão das lojas do Grupo Big, comprado em março de 2021 por R$ 7,5 bilhões. Em um único dia, na quinta-feira (15/12), foram abertas12 unidades – quatro em Santa Catarina, duas em São Paulo, duas no Rio de Janeiro, duas no Ceará, uma em Alagoas e uma em Brasília.





A Oncoclínicas e a Porto Serviços fecharam acordo para a criação de uma empresa de serviços médicos oncológicos. Segundo comunicado, a nova companhia terá participação de 60% da Oncoclínicas e 40% da Porto. Os valores investidos não foram divulgados e a transação precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).





O comércio eletrônico brasileiro deverá faturar R$ 169,5 bilhões em 2022, superando o recorde de R$ 150,8 bilhões registrado no ano passado. O número de consumidores também crescerá, passando de 78,9 milhões em 2021 para 83,7 milhões em 2022, conforme dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcoom).





As vendas de tablets caíram 33% no terceiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo informação da IDC Brasil. Dois fatores pesaram no resultado: a alta de preços e as baixas encomendas de instituições da área de educação. Para 2023, o cenário tende a se manter difícil, com possibilidade de novas quedas.