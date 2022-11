A Brazil Conference, evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) realizado em Nova York, reuniu alguns dos pesos-pesados da área econômica que declararam apoio a Lula durante a campanha presidencial. Henrique Meirelles (foto), que parece ter perdido a esperança de liderar o Ministério da Fazenda no próximo governo, detalhou o que pensa sobre o aumento sem freio dos gastos públicos.“Temos um problema no Orçamento em relação às receitas e despesas futuras”, disse ele. “A proposta para extrapolar o teto e garantir o auxílio é necessária, mas a licença para gastar precisa ter um limite.” Mesmo em tom ameno, Meirelles deixou claro que é preciso encontrar algum mecanismo de contenção da gastança pública. No mesmo encontro, Persio Arida, que integra a equipe de transição na economia, ressaltou que a política fiscal e social devem andar de mãos dadas. Mais revelador foi o fato de Arida ter defendido com vigor as reformas administrativa e tributária. É um bom sinal para o país.





Stuhlberger: “Está todo mundo chocado com Lula”





Luis Stulhberger, fundador da Verde Asset e uma das referências do mercado financeiro brasileiro, traduziu a insatisfação do setor com os primeiros passos do futuro governo. Em evento promovido pela EQI Investimentos, Stulhberger foi incisivo nas críticas. “Está todo mundo chocado com os últimos discursos, porque era esperado um Lula moderado”, disse. O principal incômodo é o fato de o próximo presidente ter dito que poderia deixar de lado ! o teto de gastos para priorizar a PEC da Transição.





Mercado pet avança, mas há espaço para mais crescimento





Poucos setores são tão promissores no Brasil quanto o varejo pet. Em 2022, movimentará R$ 59,9 bilhões, um aumento de 15,8% em relação a 2021. Há espaço para crescer no comércio eletrônico. A participação das vendas online no faturamento do segmento não chega a 10% – nos Estados Unidos, o índice é de 20%. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil tem a terceira maior população de animais domésticos do mundo.





Brasil ignora agenda da inovação





A agenda da inovação tem sido historicamente ignorada pelos governantes brasileiros e, pelo menos por enquanto, não parece ser tratada como prioridade pelo futuro presidente. Há enorme defasagem nesse campo. As nações que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) investem, em média, pouco mais de 2% do PIB em P&D, enquanto no Brasil o índice é de 1,27%. A inovação é vital para o aumento da competitividade – e, portanto, para o progresso do país





Rapidinhas





O grupo suíço Nestlé inaugurou o seu primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento na América Latina. Localizado em Santiago, no Chile, ele funcionará como um hub de inovação. A ideia é realizar parceiras com startups, fundos de investimento e o meio acadêmico para desenvolver principalmente produtos na área de alimentos.





Os marketplaces avançam na indústria financeira. Há alguns dias, o Itaú Unibanco lançou o Itaú Shop, plataforma de venda de produtos e serviços integrada aos aplicativos do banco. O espaço vende enorme variedade de produtos – de roupas a livros, de eletrônicos a móveis, entre outros – e destina-se a todos os clientes do Itaú.





A massa falida da fabricante de suplementos nutricionais Nutrilatina irá a leilão em 18 de novembro. O pregão inclui um prédio comercial, veículos, maquinários, mobília de escritório e equipamentos de informática. Conforme determinação da Justiça, os recursos serão destinados para o pagamento de dívidas que chegam a R$ 200 milhões.





O Cainiao, braço de logística do e-commerce chinês Alibaba, tem planos ambiciosos para o Brasil. Sua m! eta &eacu te; inaugurar nove centros de distribuição no país nos próximos três anos. Além disso, pretende instalar mil armários inteligentes em 10 cidades brasileiras para servirem como entrega e retirada de pacotes.





US$ 10,6 bilhões

foi quanto as filiais no exterior enviaram a suas matrizes no Brasil entre julho e setembro. Trata-se do maior valor desde 2016 e o primeiro saldo positivo após cinco trimestres. Os dados são do Banco Central







“O novo modelo de crescimento do Brasil terá, necessariamente, de ser liderado pelo setor privado. O modelo de investimento público colapsou e não adianta insistir nisso”

