Mercado de carne de plantas encolhe em 2022

Passou o entusiasmo com as carnes de plantas? A americana Beyond Meat, nascida em 2012 e pioneira na produção de produtos desse tipo, deverá demitir 19% dos colaboradores – ou cerca de 200 profissionais – até o final do ano. A situação é feia. A empresa prevê quedas de vendas de 14% em 2022 e reduziu a previsão de faturamento de US$ 520 milhões para US$ 400 milhões. Não à toa, desde o início do ano a cotação de suas ações caíram cerca de 80%. O mercado plant-based está em baixa. O crescimento meteórico da categoria em 2020 estagnou em 2021 e em 2022 começou a recuar. Nos Estados Unidos, as vendas no varejo de bifes veganos encolheram 10% neste ano. O boom do setor acabou? Não é bem assim. A razão principal para o momento negativo é a flutuação de preços. Com a inflação em alta no mundo, as carnes de planta, já tradicionalmente mais caras, se tornaram inalcançáveis para boa parcela da população.





Avanço de energias renováveis começa a beneficiar o planeta

A crise ambiental está longe de ser superada, mas 2022 reserva ao menos uma boa notícia. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), as emissões globais de carbono oriundas da queima de combustíveis fósseis deverão crescer pouco menos de 1% neste ano. Significa um acréscimo de 300 milhões de toneladas de CO2, muito abaixo das 2 bilhões de toneladas adicionais emitidas em 2021. Para a IEA, o motivo é a expansão do uso de energias renováveis e veículos elétricos.





Rede social focada em gastronomia atrai 800 mil usuários únicos

As redes sociais voltadas para nichos ganham espaço no mercado brasileiro. Criada em março do ano passado por Claudio Gandelman, que já comandou a companhia dona do Tinder e do ParPerfeito na América Latina, a DeliRec conquistou rapidamente 800 mil usuários únicos por mês ao focar nos apaixonados por gastronomia. Na plataforma, as pessoas compartilham e salvam receitas culinárias, além de ter acesso a dicas de chefs renomados. Ao menos 6 mil cozinheiros profissionais estão cadastrados.





Intenção de consumo acelera em outubro

A trégua da inflação deu novo ânimo aos consumidores brasileiros. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a intenção de consumo avançou 2,1% em outubro na comparação com setembro – foi o novo crescimento consecutivo do indicador. Na comparação com outubro de 2021, a intenção de consumo acelerou ainda mais: 18,9%. Segundo especialistas, o resultado poderia ser melhor se o nível de endividamento das famílias não estivesse tão alto.





A Juntos Somos Mais, plataforma de varejo da construção fundada pela Tigre, Votorantim Cimentos e Gerdau, inaugurou um escritório em Lisboa com um propósito bem claro: atrair profissionais da área de tecnologia, principalmente desenvolvedores de softwares e especialistas da área de dados. O projeto consumiu R$ 5 milhões em investimentos.

A “short Friday”, benefício concedido pelas empesas que permite aos seus profissionais encerrarem o expediente no horário do almoço da sexta-feira, avança no mercado brasileiro. Na empresa de energia Enel, a prática passou a ser adotada na pandemia e agora virou definitiva para funcionários da área administrativa.

A pandemia de Covid-19 abriu lucrativa frente de negócios para a indústria farmacêutica. Em 2021, o mercado global de imunizantes gerou US$ 139,4 bilhões, segundo a consultoria MarketsandMarkets. É o maior valor da história. As vacinas são o quarto produto mais rentável, atrás de medicamentos oncológicos, imunossupressores e antidiabéticos.

O mercado de criptomoedas está em crise há um bom tempo, mas isso não foi capaz de inibir o seu crescimento. Segundo estudo realizado pela consultoria Stylus, 300 milhões de pessoas no mundo usam regularmente moedas virtuais, seja para fazer transações corriqueiras ou como investimento.





9%

foi quanto caíram as vendas globais de smartphones no terceiro trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo levantamento da empresa de análise de mercado Canalys. Foi a maior queda desde 2014





"É o preço do sucesso: as pessoas começam a pensar que você é onipotente”

Ben Bernanke, ex-presidente do Federal Reserve (Fed) e vencedor do prêmio Nobel de Economia em 2022