Mundo corporativo se prepara para substituir embalagens de plástico

As preocupações ambientais chegaram ao mercado de embalagens. Atualmente, 30% delas são consideradas sustentáveis, ou seja, não prejudicam ou prejudicam pouco o meio ambiente. Há uma década, o índice era de 8%. Ainda assim, os invólucros de plástico – os mais nefastos para a natureza – respondem por 37% do total em circulação. A participação tende a diminuir. Um relatório preparado pela Fundação Ellen MacArthur e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) propôs a redução do uso do plástico por grandes indústrias e varejistas em 20% até 2025. Algumas companhias têm desenvolvido projetos interessantes na área. É o caso da cervejaria brasileira Ambev, que fechou recentemente uma parceria com a startup GrowPack. Entre outras inovações, a empresa detém uma tecnologia regenerativa que possibilita o desenvolvimento de embalagens fabricadas com compostos orgânicos da própria natureza.





Inflação alta preocupa lojistas de shoppings

Os lojistas de shoppings têm sofrido na pele as agruras da inflação. Eles lembram que os aluguéis de seus espaços são reajustados pelo IGP-M. Como estão vendendo menos, contudo, não conseguiram repassar o aumento de custos para os consumidores – e o resultado disso é uma conta que não fecha. De acordo com os empresários, o cenário só deverá mudar se a inflação cair de maneira expressiva nos próximos meses, mas não há no horizonte nada que indique que isso deverá ocorrer.

Há um apetite muito maior das novas gerações por investimentos sustentáveis. Esse é um caminho sem volta Carlo Pereira, presidente do Pacto Global da ONU no Bra silnv



Emplacamentos sobem em julho, mas no ano saldo continua negativo

Se as vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos repetirem em 2022 o resultado de 2021, a Fenabrave, a associação das concessionárias, se dará por satisfeita. Julho trouxe algum alento. Os emplacamentos cresceram 2,2% ante o mês anterior e 3,7% em relação a julho de 2021. O cenário, contudo, segue adverso: entre janeiro e julho, os licenciamentos caíram 11,9% se comparados com idêntico período de 2021. Para a Fenabrave, a esperança é que a redução do IPI estimule os negócios.

(foto: Quang Huy/Pexels)



Ferrari quebra recordes em plena crise

Enquanto boa parte da indústria automotiva derrapa, as marcas de luxo pisam no acelerador. A italiana Ferrari fechou o segundo trimestre com um dos melhores resultados de sua história. No período, o lucro da empresa somou 251 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 22% em relação a um ano atrás. O interessante é que boa parte do desempenho deve ser atribuído às Américas, região que cravou um avanço de 62% nas vendas. Para os ricos, a crise econômica não teve efeito algum.





35%





dos postos de trabalho com carteira assinada gerados no Brasil em junho vieram de atividades ligadas ao setor de turismo, segundo dados do Novo Caged





RAPIDINHAS