Sinal dos tempos: enquanto streaming sobe, TV por assinatura cai

(foto: Stefani Reynolds / AFP 9/3/22)

É fácil entender por que o mercado de TVs por assinatura encolhe no mundo. As pessoas as substituíram pelos serviços de streaming. Segundo estudo realizado pela Nielsen State, em 2019, apenas 11% dos usuários pagavam por quatro ou mais serviços de streaming. Em 2022, o número chegou a 35%. Antes, menos de 1% deles eram clientes fiéis de seis ou mais empresas desse tipo. Atualmente, o percentual é de 7%. Enquanto isso, os acessos a TVs pagas são cada vez mais modestos. Em 2016, conforme dados apurados pela Anatel, havia 18,8 milhões de clientes de TVs por assinatura no mercado brasileiro. No final de 2021, eram 13,5 milhões, mas o fundo do poço ainda não chegou: todos os meses, pelo menos 100 mil brasileiros abandonam o serviço. Segundo especialistas, a TV por assinatura ainda consegue segurar a audiência com eventos esportivos e a venda casada de pacotes que englobam telefonia fixa e internet rápida. Resta saber quanto tempo essa fórmula resistirá.

Agronegócio amplia uso de ferramentas digitais

A adoção de ferramentas digitais é uma realidade cada vez mais presente no agronegócio. Segundo a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão (CBAP), 67% das propriedades agrícolas do país já adotaram algum tipo de inovação tecnológica. Outro estudo, desta vez feito pela consultoria McKinsey, mostrou que 46% dos agricultores usam canais digitais, um acréscimo de 10% em relação a um ano atrás. Os novos hábitos foram impulsionados principalmente pelo uso do WhatsApp.

Goldman Sachs é investigado por agência reguladora dos EUA

As empresas gostam de dizer que respeitam preceitos ambientais, mas, na prática, nem sempre é assim. Uma reportagem publicada pelo jornal The Wall Street Journal revelou que o banco americano Goldman Sachs está sendo investigado pela SEC, a agência reguladora do mercado financeiro americano, por suposta fraude em dois fundos da instituição que deveriam contemplar boas ações sociais e sustentáveis. Fazer discurso, todo mundo faz. O mais difícil é aplicá-lo na vida real.

(foto: Win McNamee/Getty Images/AFP 5/4/22)

Preço do combustível de navios dobra desde o início do ano

Não foi apenas o aumento explosivo do preço do querosene de aviação que encareceu o transporte de mercadorias para o exterior. De acordo com a Petrobras, a tonelada do bunker, combustível usado no abastecimento de navios, dobrou de valor desde janeiro, passando de US$ 600 para US$ 1,2 mil. É um custo proibitivo. De acordo com a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem (Abac), que representa as transportadoras marítimas, os gastos com combustíveis representam 60% das operações.

(foto: Mister Shadow/ASI/Estadão Conteúdo - 11/12/20)

“A partir do próximo mês, retomo minhas atividades na iniciativa privada. Deixo a vida pública com senso de dever cumprido. Pelos meus erros, peço desculpas. Pelos meus acertos, cumpri minha obrigação”

João Doria, ex-governador de São Paulo. Ele será conselheiro do Lide, grupo de líderes empresariais, do qual é um dos fundadores, a partir de julho

US$ 250 bilhões

foi quanto encolheu o mercado de criptomoedas nos últimos dois dias, segundo o site CoinMarketCap. O colapso do setor é resultado do ambiente macroeconômico instável

RAPIDINHAS