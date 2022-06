Brasil é o país dos influenciadores, mostra estudo da Nielsen

O marketing de influência movimentará US$ 16,4 bilhões em 2022. Em 2016, quando o segmento começou a despontar, o valor foi US$ 1,7 bilhão

O dado foi divulgado em maio, mas não recebeu a devida atenção. Segundo a Nielsen, existem 500 mil influenciadores no Brasil. É mais do que o número de engenheiros civis (455 mil) e dentistas (374 mil) e quase equivale ao total de médicos (502 mil). Mas o contingente provavelmente é maior, já que existem, digamos, os influencers do segundo escalação: para o seu estudo, a Nielsen considerou pessoas com pelo menos 10 mil seguidores nas redes sociais. O fenômeno é global. Outro estudo, da consultoria Influencer Marketing Hub, calculou que o marketing de influência movimentará US$ 16,4 bilhões em 2022. Em 2016, quando o segmento começou a despontar, o valor foi US$ 1,7 bilhão. As grandes campanhas publicitárias são agora estreladas por influenciadores e as empresas criaram departamentos exclusivos para lidar com esse universo. Mas é preciso ter cuidado: influencers vendem de tudo – de itens para emagrecer a produtos financeiros –, e muitas vezes suas promessas não passam de fantasia.





Itaú BBA traz tecnologia blockchain para o mercado de capitais

A tecnologia blockchain, que deu origem às moedas virtuais, chegou ao mercado de capitais brasileiro. O Itaú BBA, maior banco de investimentos do país, lançou a primeira debênture tokenizada da história da indústria financeira nacional. A operação coordenada pelo banco foi lançada na plataforma de negociação de ativos tokenizados Vórtx QR, a primeira desse tipo regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As debêntures foram emitidas pela empresa de home care Salinas e totalizaram R$ 74 milhões.





Outra crise pela frente: há o risco de faltar diesel

Como se não bastasse a dor de cabeça trazida pelo aumento do preço dos combustíveis, o ministério das Minas e Energia terá de enfrentar outra encrenca pela frente: o risco de faltar óleo diesel. Os estoques do produto são suficientes para pouco mais de um mês e o esperado aumento da demanda no terceiro trimestre colocará ainda mais pressão sobre o governo brasileiro. Desde o início do ano, o Brasil importou US$ 3,7 bilhões em combustíveis dos Estados Unidos, quase o dobro do volume de 2021.





Frota de veículos pode cair pela primeira vez

Pela primeira vez na história recente, a frota de veículos em circulação no Brasil poderá encolher. De acordo com o Sindipeças, o sindicato da indústria de componentes, havia no final de 2021 46,5 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil. O número cresceu apenas 0,7% em relação a 2020. Em 2022, dado o desempenho modesto de vendas, é possível que a frota circulante seja menor. Fatores como crise econômica e até mudanças de hábito prejudicam o setor.





A Pfizer encomendou um estudo para calcular o efeito das vacinas no PIB brasileiro. Segundo o levantamento, para cada R$ 1 investido em imunizantes durante a pandemia, foi gerado um impacto positivo de R$ 9 na economia do país. A pesquisa considerou dimensões econômicas, sociais e sanitárias entre janeiro de 2020 e março de 2022.

Um estudo da Kantar Ibope Media mostrou que os brasileiros ocupam o sexto lugar entre os que mais gastam tempo jogando videogame online. Das 91 horas que as pessoas passam na internet toda semana, 3 horas e 53 minutos são dedicadas a games em rede. No Brasil, 81% da população têm acesso à internet, sem a qual seria impossível se conectar.

A distribuidora de insumos agrícolas Lavoro, criada pelo Pátria Investimentos, se tornou uma máquina de aquisições. Nesta semana, finalizou a compra da Casa Trevo e da CATR, duas distribuidoras do Rio Grande do Sul. Já são 24 incorporações desde 2016. Em 2022, a empresa deverá faturar R$ 7,5 bilhões.

Não esta fácil para ninguém, nem para os apaixonados. Um estudo da empresa de inteligência analítica Boa Vista constatou que a intenção de compra de mimos para o Dia dos Namorados é menor agora do que no ano passado. Apenas 42% dos entrevistados pretendem presentear a pessoa amada. Em 2021, o índice foi bem maior: 64%.





US$ 100 bilhões

é quanto o streaming de áudio Spotify quer atingir em receitas nos próximos 10 anos. Não será tarefa fácil. Em 2021, faturou US$ 11,4 bilhões. Para alcançar a meta, a empresa investirá mais em podcasts e audiolivros





