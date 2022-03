Leilão poderá representar o início da modernização dos portos públicos

Porto de Santos, em São Paulo (foto: Flickr)

Nesta quarta-feira, dia 30, será realizado o leilão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que administra os portos de Vitória e Barra do Riacho.O certame inicia o processo de desestatização das companhias docas, empresas estatais responsáveis pela administração dos portos públicos do país, e pode representar um marco da modernização do setor. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Codesa investiu apenas 29% dos recursos disponíveis no período de 2010 a 2021 – R$ 822 milhões dos R$ 2,9 bilhões autorizados.Em conjunto, as sete companhias docas federais deixaram de investir no mesmo período R$ 17,5 bilhões. “A modernização das administrações portuárias é parte da Lei dos Portos, que ainda não avançou”, diz Wagner Cardoso, gerente-executivo de infraestrutura da CNI.Depois da desestatização da Codesa, a expectativa é que o governo federal lance editais para a venda de outros portos públicos, como o de Santos (SP), São Sebastião (SP) e Itajaí (SC).

Aquecimento global 1: Planeta pede socorro

Durante muito tempo contestado pelos negacionistas, o aquecimento global já traz efeitos devastadores para o planeta. Neste mês, alguns pontos do Ártico registraram temperatura 30oC acima da média histórica. Na Antártida, a situação é igualmente dramática, com os termômetros pontuando 40oC superiores ao que se esperava para o período. Os recordes negativos se sucedem. Em fevereiro, a camada de gelo no continente atingiu a menor área desde o início da medição, em 1979.

Aquecimento global 2: Empresas e governos precisam agir

Embora muitas autoridades continuem a dar as costas para o problema, o Brasil tem parte ativa no processo de aquecimento do globo. De acordo com a COP-26, é o quarto país que mais polui, atrás apenas de Estados Unidos, China e Rússia. A contrário do que muitos pensam, a maior parte das emissões do país vem da derrubada de florestas e do uso do solo para pecuária e agricultura, e não da queima de combustíveis fósseis. Empresas e governos precisam agir, antes que seja tarde demais.

Casa Verde e Amarela quebra recorde de inadimplência

A dramática queda da renda dos brasileiros desde o início da pandemia ameaça o programa de moradia popular Casa Verde e Amarela. Dados da Caixa Econômica Federal, a gestora do programa, mostram um quadro tenebroso: metade dos mutuários da chamada faixa 1 de renda – que abrange famílias com ganhos mensais de até R$ 2 mil – está inadimplente. São 600 mil mutuários com contas em atraso, o maior número da história. Atrasos superiores a três meses podem levar o beneficiário a perder o imóvel.

