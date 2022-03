Mercado imobiliário brasileiro supera crise e cresce em 2021

Lançamentos cresceram 27% e vendas líquidas do setor imobiliário tiveram alta de 4,5% no ano passado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 22/11/12)





Em 2021, o mercado imobiliário passou ileso pela crise econômica. Segundo estudo elaborado em parceria pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o número de lançamentos cresceu 27% no ano passado em relação a 2020, enquanto as vendas subiram 4%. O levantamento também calculou o resultado das vendas líquidas – ou seja, sem os distratos. Neste caso, o salto foi de 4,5% em 2021. Para especialistas, será difícil repetir o desempenho em 2022. Com o aumento dos juros, o crédito fica mais caro, o que obviamente atrapalha os planos dos compradores. De acordo com uma pesquisa feita pela plataforma de crédito imobiliário Melhor Taxa, a renda mínima para conseguir um financiamento subiu de R$ 8,5 mil em março de 2020 para quase R$ 10 mil agora. Em um país com sérios problemas de renda, trata-se de uma barreira importante.





Como fica a indústria de alimentos em um cenário de guerra?

A guerra na Ucrânia afetará o crescimento da indústria de alimentos em 2022? Segundo relatório da Abia, a associação do setor, a resposta é sim e não. A entidade diz que é preciso acompanhar os desdobramentos para avaliar os impactos nos custos de produção. Mantida a alta dos preços das commodities (agrícolas e energia), cai a expectativa de crescimento do consumo no mercado interno. No caso das exportações, o cenário de alta nos preços dos alimentos contribui para a ampliação das vendas.





Brasil vai aumentar produção de petróleo

O compromisso definido há alguns dias entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para o aumento da produção de combustível começa a trazer resultados efetivos. Ontem, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, anunciou que o país deverá elevar, ainda em 2022, a produção de petróleo em cerca de 300 mil barris por dia, o que significará um avanço de 10%. “Esta será a contribuição do Brasil para a estabilização dos mercados globais de energia”, disse Albuquerque.





Vai ter Disney?

Em 2022, poucas moedas no mundo se valorizaram mais em relação ao dólar do que o real. Desde o início do ano, o papel brasileiro teve variação positiva de 13,41% em relação ao americano. Para efeito de comparação, a cotação do rand sul-africano, que também está entre os mais valorizados no ano, subiu 7,59%. Ontem, o dólar fechou negociado a R$ 4,84 – é o menor nível para a moeda frente ao real desde março de 2020. A queda se deve principalmente à forte entrada de recursos estrangeiros no país.





Rapidinhas

A Associação Mensa Brasil, que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais, vai realizar um mutirão para identificar superdotados no país. Os testes de QI serão realizados neste sábado em dez cidades brasileiras, incluindo Belo Horizonte e Brasília. As avaliações são destinadas às pessoas acima de 17 anos.





A Gol está ampliando seus voos internacionais. A empresa informou que retomará as viagens para Bolívia e Paraguai a partir de abril, com previsão de diversas frequências semanais. Segundo a empresa, a trégua da pandemia e a expectativa de aumento da demanda para esses destinos levaram à decisão. Ainda assim, a recuperação dos níveis pré-pandemia está distante.





A guerra começa a atrapalhar a indústria de games. Um dos jogos mais aguardados de 2022, “S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”, havia sido prometido para abril, mas o lançamento foi empurrado para dezembro. Isso porque o escritório dos desenvolvedores fica em Kiev, que está no centro dos conflitos com os russos.





As vendas no varejo nacional subiram 0,6% na passagem de janeiro para fevereiro, segundo o Indicador Antecedente de Movimento do Comércio, elaborado pela Boa Vista. O resultado interrompeu uma sequência de cinco quedas consecutivas, mas não há o que comemorar: na comparação anual, houve retração de 1,6%.





58%

foi quanto subiu o preço da gasolina nas bombas desde o início de 2020. No mesmo período, o salário mínimo aumentou 16%





''Falando em inflação brasileira, devemos chegar ao pico em abril, e voltar a cair. Estimamos que o número de curto prazo seja até um pouco mais alto do que tínhamos imaginado inicialmente''





Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central