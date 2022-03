Passagens aéreas poderão subir até 30%

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



O aumento do preço dos combustíveis começa a provocar mudanças nas operações das companhias aéreas. A Latam vai suspender temporariamente, a partir de abril, 21 rotas nacionais. Alguns voos afetados eram de rotas que ainda seriam inauguradas, como trajetos entre São Paulo e cidades como Montes Claros e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Os viajantes devem preparar o bolso. Especialistas do mercado calculam que o preço das passagens poderá subir até 30% em decorrência da crise dos combustíveis. A indústria da aviação vive tempos difíceis. A alemã Lufthansa, maior companhia aérea da Europa, será obrigada a realizar 18 mil voos com poucos ou nenhum passageiro para cumprir questões regulatórias. Pelas leis europeias, as empresas são obrigadas a usar pelo menos 80% de seus slots (horários de pouso e decolagem) para não perder os direitos de uso das rotas. Com a pandemia, a demanda caiu drasticamente e está demorando para voltar.





O adeus da Etna depois de 17 anos no mercado

A rede de móveis e utensílios Etna tem data para fechar definitivamente as portas no Brasil: o primeiro semestre do ano. Depois de 17 anos de operação com relativo sucesso, a empresa mantém apenas quatro endereços em operação, três no Estado de São Paulo e um em Brasília. Os 400 colaboradores restantes serão desligados. Não é simples apontar uma única razão para um negócio naufragar, mas é consenso no mercado que a Etna demorou para investir no ambiente on-line. Quando fez isso, já era tarde.

TikTok É aplicativo que mais compartilha dados pessoais

Está preocupado com seus dados pessoais que circulam pela internet? Se estiver, evite usar o aplicativo chinês TikTok. Segundo levantamento realizado pela agência de marketing digital URL Genius, o app envia, em média, informações para outras 13 empresas sem que os usuários saibam que os dados foram compartilhados. Depois aparecem o Telegram (9 compartilhamentos), Twitter (6) e YouTube (4). Os vazamentos de dados geram prejuízos anuais de US$ 1 trilhão à economia mundial.

Fintech define piso de R$ 7 mil para todos os funcionários

A fintech brasileira Husky, especializada em transferências internacionais de valores, adotou uma política ousada de remuneração. Nenhum de seus funcionários ganhará menos de R$ 7 mil. A definição do piso não foi aleatória. Segundo a empresa, o valor se baseou em pesquisa do IBGE que indica o montante como fundamental para que as pessoas mantenham níveis satisfatórios de qualidade de vida. A iniciativa é louvável. No Brasil, só 5% da população recebe mais de R$ 7 mil mensais.





15,5%

foi quanto caiu a emissão de green cards para brasileiros no ano fiscal de outubro de 2019 a setembro de 2020. Segundo levantamento do escritório de advocacia AG Immigration, o documento de residência permanente nos Estados Unidos deverá voltar a crescer no governo Joe Biden



(foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press) "Não dá para, ao mesmo tempo, fazer programa social e jogar dinheiro em emendas parlamentares e em gastos meramente de cunho eleitoreiro" Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central





O mercado financeiro brasileiro tem muito a avançar quando o assunto é diversidade. Uma pesquisa feita pela Anbima, a entidade do setor, constatou que 48% das empresas do ramo não possuem agenda para tratar do tema. Mesmo as que se preocupam com a questão fazem isso de maneira incompleta: só 24% definiram metas para ampliar a inclusão.





A Shell entrou com pedidos de licenciamento ambiental no Ibama para instalar seis parques eólicos offshore no Brasil. Juntos, os projetos localizados nos estados do Ceará, Espírito Santos, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul terão capacidade de 17 gigawatts (GW).





Com a trégua da pandemia e o fim das restrições de circulação, o otimismo voltou ao mercado de turismo. Segundo pesquisa encomendada pelo governo federal, 73% dos empresários do setor acreditam que haverá aumento da demanda por viagens em 2022 e 67% deles esperam ampliar o faturamento no ano.





A ExxonMobil aderiu à campanha do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e destinará R$ 100 mil para os desabrigados pelas chuvas de Petrópolis, no Rio, ocorrida no mês passado. Os recursos serão enviados ao Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras) e à Central Única das Favelas (Cufa). Ao menos 233 pessoas morreram e 600 foram desabrigadas pela tragédia.