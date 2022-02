Bravo define local e modelo de negócio de fábrica de carros elétricos em MG

Linha de produção de veículos. Além de carros a fábrica em Nova Lima vai fabricar também baterias de lítio (foto: Eric Piermont/AFP)





A montadora Bravo Motor Company, nascida na Argentina mas com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, começa a definir como será o seu ingresso no mercado brasileiro. A empresa construirá no município mineiro de Nova Lima o seu Colossus Cluster, complexo industrial focado em mobilidade elétrica. Orçada em R$ 25 bilhões, a planta será instalada em terreno próximo à Lagoa dos Ingleses, na região metropolitana de Belo Horizonte, e terá capacidade para fabricar 22 mil veículos por ano, além de 35 GW/h de baterias de lítio. O cronograma prevê que as primeiras unidades – táxis, vans, ônibus e veículos de delivery – serão entregues até o final de 2024. Um dos diferenciais do projeto é a produção de baterias, tanto para abastecer seus veículos quanto os de outras montadoras. Segundo especialistas, as baterias de lítio representam importante solução para a crise global de distribuição energética.





Yakult moderniza fábrica brasileira com R$ 60 milhões

A Yakult, marca que consagrou o leite fermentado com lactobacilos vivos, iniciou a segunda fase de modernização de complexo industrial em Lorena, no interior de São Paulo. Segundo a multinacional japonesa, as obras demandarão investimentos de R$ 60 milhões e a previsão é que sejam concluídas no primeiro semestre de 2023. O Brasil é um dos principais mercados da Yakult no mundo. Tanto é assim que sua unidade industrial em Lorena é a única do Grupo Yakult na América do Sul.





Aéreas retomam rotas do Brasil para o exterior

Com a esperada trégua da pandemia, os voos internacionais começam a voltar à antiga rotina. Nesta semana, o mercado apresentou duas novidades. A Aerolíneas Argentinas informou que retomará a rota Brasília-Buenos Aires a partir de 5 de abril. Serão quatro voos semanais. Por sua vez, a francesa Air France anunciou o aumento dos voos entre São Paulo e Paris. Já neste mês de fevereiro, as dez frequências semanais quase igualam o patamar pré-pandemia. O setor espera plena recuperação no meio do ano.





Rede social de Trump começa a tomar forma

Após perder a presidência dos Estados Unidos e ser expulso do Facebook, Twitter e YouTube, Donald Trump prometeu criar uma rede social para chamar de sua. A plataforma, chamada Truth Social, tomou forma e está sendo testada por 500 usuários. Se tudo der certo do ponto de vista operacional, será aberta ao mercado ainda no primeiro trimestre. Trump promete oferecer uma “experiência envolvente e livre de censura.” Ou seja: ele quer campo livre para espalhar fake news.





Rapidinhas

O grupo chinês de energia Envision está de olho no mercado brasileiro de turbinas eólicas. Segundo fontes ligadas à empresa, a ideia é investir em fábricas no Nordeste brasileiro e aproveitar o bom momento do setor. O Envision é um dos maiores conglomerados de tecnologia eólica do mundo, com presença em todos os continentes.





As vendas de carros seguem em baixa após o pior janeiro em 17 anos. Na primeira quinzena de fevereiro, foram licenciados 66,5 mil veículos no país, o que equivale a uma queda de 19% em relação ao mesmo período de 2021. Falta de peças nas fábricas, preço elevado dos automóveis e crise econômica explicam as dificuldades do setor.





A falta de chips para a indústria automotiva persistirá em 2022. É o que diz Herbert Diess, presidente mundial da montadora alemã Volkswagen. “A situação da oferta está melhorando, mas não poderemos montar em 2022 todos os carros que poderíamos vender”, disse o executivo. “Mas enxergamos oportunidades especialmente no segundo semestre.”





O mercado de carne de planta deverá quadruplicar até 2030. Segundo projeções da consultoria PlantPlus Foods, ele passará dos atuais US$ 6,5 bilhões para US$ 25,5 bilhões. O Brasil ajudará a impulsionar esse desempenho: 29% dos consumidores já experimentaram sanduíches a base de plantas.





2 bilhões

de visualizações no YouTube alcançou o videoclipe “Upa Cavalinho”, da série Galinha Pintadinha. Criada há 15 anos pelos brasileiros Juliano Prado e Marcos Luporini, a Galinha Pintadinha é a personagem brasileira de maior sucesso da história





“Se pela manhã você souber com precisão como será o seu dia, você está meio morto – quanto mais precisão, mais morto você está”





Nassim Taleb, ensaísta, matemático e autor de livros consagrados no meio financeiro como “Cisne Negro” e “Antifrágil”