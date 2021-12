Companhia aérea ITA se compromete a reembolsar passageiros

Grupo Itapemirim garante que sua aérea voltará a operar nos aeroportos brasileiros, mas não será fácil reconquistar a confiança dos passageiros (foto: BHAirport/Divulgação - 1/7/21)

Marcelo, do Real Madrid, compra time em Portugal

Itaú Unibanco lança central de atendimento em libras

Atacadão acelera expansão no Brasil

"As pessoas gostam de sair e por isso o cinema não vai acabar. Elas adoram experimentar coisas no formato físico"

Saiu, enfim, algo de positivo da desastrada companhia aérea ITA (foto), que suspendeu voos apenas seis meses após a sua estreia no mercado. O Grupo Itapemirim, que controla a empresa, fechou acordo com o Procon para o ressarcimento de passageiros lesados pela interrupção das atividades. Segundo Fernando Capez, presidente do Procon-SP, a ITA se comprometeu a reembolsar integralmente os consumidores que tiveram suas viagens canceladas. Até agora, diz ele, cerca de 39 mil pessoas receberam o dinheiro de volta. Pelos cálculos da companhia, os reembolsos custarão cerca de R$ 60 milhões, mas os prejuízos para a reputação da ITA na certa foram maiores. Sidnei Piva, dono do Grupo Itapemirim, garante que sua aérea voltará a operar nos aeroportos brasileiros, mas não será fácil reconquistar a confiança dos passageiros. “A companhia vai devolver a tranquilidade, o dinheiro e o respeito ao cliente”, disse Piva em entrevista à TV Record.Depois de Ronaldo Fenômeno comprar o Cruzeiro, agora foi a vez do lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, ampliar seus investimentos no futebol. Ele formalizou nesta semana a aquisição do Mafra, clube que disputa a segunda divisão de Portugal – o valor do negócio não foi revelado. Marcelo quer usar o time como vitrine para jogadores brasileiros na Europa. Não foi a sua primeira empreitada no futebol. Em 2017, comprou o Azuriz, que disputa Campeonato Paranaense.O Itaú Unibanco quer tornar seus produtos e serviços mais acessíveis. O banco trabalha na implementação de uma central de atendimento em libras, que oferece a possibilidade de deficientes auditivos conversarem com operadores por chamada de vídeo. Clientes dos estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, além dos moradores da cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, já podem utilizar o sistema. O Itaú lançou também faturas impressas em braile.O Grupo Carrefour inaugurou em Osasco, na Grande São Paulo, a loja de número 250 da bandeira Atacadão no Brasil. A rede está em expansão: em 2021, abriu 44 unidades no país, consolidando-se como líder do segmento conhecido como atacarejo (formato que une as duas formas de vendas, atacado e varejo). Além disso, o Atacadão concluiu neste ano a integração de 28 lojas e 13 postos de combustível adquiridos do Makro. O processo de incorporação foi feito em 6 meses, ante a previsão de 12 a 15 meses.A CVC está surpresa com a procura por cruzeiros marítimos. Segundo a empresa, o ritmo atual de vendas já supera os níveis pré-pandemia. A temporada se estende até abril do ano que vem, e espera-se que a procura continue em alta até lá. A CVC oferece 100 roteiros, entre minicruzeiros e travessias transatlânticas.A italiana Ferrari fechou acordo com a empresa suíça de tecnologia Velas Network para oferecer aos fãs da marca uma série de produtos digitais, incluindo NFTs, como são chamados os criptoativos colecionáveis e exclusivos. A Ferrari está diversificando os negócios. Em junho, apresentou a sua primeira coleção de roupas prêt-à-porter.Não é apenas no Brasil que a inflação mostra as garras. Uma pesquisa feita pelo jornal britânico Financial Times com economistas mostrou que a inflação, e não a COVID-19, é a principal ameaça à recuperação da zona do euro. Em novembro, a inflação na região subiu 4,95% em relação a um ano antes – foi a maior alta em três décadas.A gigante chinesa de tecnologia Huawei vai acelerar a entrada no ramo automotivo. A empresa pretende lançar em fevereiro de 2022 o seu primeiro carro elétrico, o Aito M5. Uma novidade será a integração dos veículos com os sistemas operacionais dos smartphones, algo que o Google e a Apple também buscam fazer.