Fábrica de motores em Minas: desempenho da indústria automotiva melhorou no ano, mas ainda é ruim (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Na indústria automotiva, o copo está meio cheio ou meio vazio? Depende do ponto de vista. Alguns analistas se surpreenderam com os dados da produção de veículos em novembro. Ela chegou a 206 mil unidades – foi o melhor desempenho do ano, além de representar um avanço de 15,1% sobre outubro. Por sua vez, a comparação com 2020 mostra que o setor tem muita estrada pela frente: o número significou uma queda de 13,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. O cenário melhorou, mas continua ruim.

Os investidores do mercado de capitais brasileiro ganharam um refresco com as primeiras informações sobre a variante Ômicron. Segundo estudos iniciais – sim, eles são preliminares, ressalte-se – não há por enquanto sinais de alta letalidade ou aumento expressivo das hospitalizações. Diante disso, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de São Paulo, emplacou três sessões consecutivas de alta. Outro fator que deu algum alívio para o mercado foi a aprovação da PEC dos Precatórios no Senado, embora ela ainda precise ser votada em dois turnos na Câmara. Seja como for, o retrato do alívio é apenas momentâneo. É consenso entre especialistas que haverá novas dificuldades pela frente, considerando o quadro econômico errático e principalmente o cenário eleitoral, que por tradição torna o desempenho das ações ainda mais instável. De acordo com gestores e analistas experientes, o momento é de cautela.

A nova corrida espacial, liderada agora pela iniciativa privada, tem chamado a atenção de empresas de diversos setores. A Cimed, terceira maior fabricante de medicamentos genéricos do Brasil, vai investir R$ 300 milhões nos próximos cinco anos para desenvolver medicamentos no espaço. A nova divisão de negócios, chamada Cimed X, pretende realizar uma série de experimentos acima da órbita da Terra. O primeiro deles será colocar num foguete a proteína do vírus Sars-Cov-2, causador da COVID-19.

R$ 11 milhões





é o valor da multa aplicada pelo Procon-SP ao Facebook. O motivo é a pane que, em outubro, tirou do ar a rede social, o Instagram e o WhatsApp por cerca de seis horas

Riachuelo vende prédio para

Muita gente continua duvidando da eficácia do trabalho remoto, mas a verdade é que boa parte das empresas está se rendendo ao sistema. A Guararapes, dona da rede de moda Riachuelo, vendeu um imóvel de 45 mil metros quadrados na cidade de São Paulo por R$ 170 milhões. O motivo? “Esta operação está em linha com a estratégia de otimizar a estrutura de capital e capturar maior eficiência operacional proporcionada pela combinação do trabalho remoto com o presencial”, disse a companhia.

"A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato da volatilidade externa e da taxa de câmbio causada por eventos conjunturais"





Comunicado da estatal enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM),

informando que mantém sua política de preços após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que a empresa começará a reduzir os valores do combustível

RAPIDINHAS

n A prévia dos resultados da Gol em novembro trouxe bons números. Segundo a empresa, a demanda total (PRK, ou passageiros por quilômetro transportado pago) cresceu 17,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado, enquanto a oferta (ASK, ou assentos por quilômetro oferecido) subiu 20,4%. Novembro marcou também a volta da Gol ao

n Estádios de futebol vazios de novo? Na Europa, parece que sim. Com o avanço da pandemia no país, o governo alemão recomendou que os clubes limitem a presença do público nas arquibancadas O Bayern de Munique jogará amanhã contra Barcelona, pela Champions League, com os portões fechados.





n A recuperação do mercado de trabalho vem perdendo força. É isso o que revela o Indicador Antecedente de Emprego medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-IBRE). Em novembro, o índice caiu 4,1 pontos, chegando a 83. Trata-se do menor patamar desde abril. Segundo a FGV, a expectativa para os próximos meses não é “muito positiva.”





n Os brasileiros estão raspando o dinheiro da poupança. Em novembro, os saques da caderneta superaram as captações em R$ 12,3 bilhões – é o maior volume para o mês em termos nominais desde o início da série histórica do Banco Central, em 1995. No ano, as retiradas líquidas somam

R$ 43,1 bilhões.