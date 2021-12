Preço de carro zero sobe acima da inflação

(foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press - 16/9/21)





Os preços dos carros não param de subir. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, os valores cobrados por automóveis novos subiram quase 20% acima da inflação. E tudo indica que os aumentos continuarão por um bom tempo. No início de dezembro, a Volkswagen elevou mais uma vez o preço de seus veículos. Alguns modelos zero-quilômetro do Gol chegam a custar R$ 90 mil. Não à toa, os carros populares, no sentido de preços acessíveis às pessoas, estão em processo de extinção. No início do século, os modelos de motor 1.0 respondiam por 70% do mercado brasileiro. Atualmente, o índice está em torno de 10% – e a participação continua caindo. O carro mais barato do país hoje em dia é o Fiat Mobi, cujo modelo básico custa em torno de R$ 50 mil. Talvez isso explique por que as vendas estão em queda. De acordo com a Fenabrave (Fenabrave Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores), no mês de novembro os emplacamentos caíram 24,8% em relação ao mesmo mês de 2020.





Desigualdade no trabalho se mantém no home office

É chocante como a desigualdade está presente em todas as esferas do mercado de trabalho. Segundo o IBGE, apenas 6,4% dos trabalhadores negros deram expediente em regime de home office entre maio e novembro do ano passado. Entre os brancos, o índice foi de 13,5%. Segundo especialistas, uma das explicações para a diferença é o fato de pretos e pardos serem maioria na informalidade e em carreiras de menor remuneração, que não oferecem a opção da jornada a distância.

Sou uma brasileira apaixonada, mas não iludida. Os próximos 18 meses serão muito desafiadores Juliana Azevedo, presidente da P&G Brasil



Charlie Munger: “Os millennials são muito esquerdistas”

Aos 98 anos, Charlie Munger, sócio de décadas de Warren Buffett, está mais sagaz do que nunca. Há alguns dias, ele exibiu sua inteligência em uma conferência realizada para investidores australianos. Eis uma das pérolas de sabedoria ditas pelo investidor: “Nunca subestime um homem que se superestima”, disse, em referência ao dono da Tesla, Elon Musk. Outra de suas ironias foi direcionada à geração dos millennials: “Eles são muito peculiares, muito egocêntricos e muito esquerdistas.”





Atacarejos investem em marketplace

A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) lançou um marketplace voltado a empresas e não ao consumidor final. Chamado “AbasteceBem”, o shopping virtual conta com sete atacadistas participantes, mas há 150 interessados em integrar a iniciativa. Os atacarejos estão distantes do ambiente online. Segundo pesquisa da consultoria Nielsen, quase metade deles (48,4%) não possui projeto na área de comércio eletrônico, enquanto 19,7% preparam o lançamento de sites de vendas.





RAPIDINHAS

A Eletrobras Furnas destinará R$ 830 mil, durante três meses, para auxílio-alimentação de pescadores artesanais e piscicultores do reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas (MG). Segundo a empresa, a iniciativa faz parte dos compromissos assumidos com a população vizinha ao empreendimento para mitigar danos provocados pela pandemia e crise hídrica.





O Instituto Inhotim realiza amanhã o primeiro Inhotim ESG Summit, evento que discutirá boas práticas ambientais, sociais e de governança. Realizado em parceria com a Beon, consultoria especializada em estratégia ESG do Grupo FSB, ele terá a presença de executivos de empresas como XP, JBS e Ambipar.





Apesar da crise, os shoppings continuam operando em ritmo de retomada. Entre setembro e outubro, a quantidade de clientes transitando pelos centros de compras cresceu 10%, de acordo com cálculos da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. As lojas que tiveram maior aumento de vendas foram as de moda, beleza e utilidades domésticas.





A rede de materiais de construção Quero-Quero não pretende colocar o pé no freio, apesar da economia estagnada. Em 2022, a ideia é abrir entre 70 e 85 unidades, a maioria delas no estado de São Paulo. Nos últimos três anos, a empresa inaugurou 170 estabelecimentos – são agora 450 no total.





14%





foi quanto o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira, caiu de janeiro a novembro de 2021.Trata-se do segundo pior desempenho do mundo, atrás apenas da Bolsa da Venezuela