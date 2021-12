Com agronegócio fraco pelas mudanças climáticas, PIB brasileiro sofre

Fazenda de café no Sul de Minas devastada pela falta de chuvas e geadas. Quebra de safras pesaram na economia (foto: Bruno Rodrigues/Divulgação - 1/9/21)





Os que desprezam os efeitos das mudanças climáticas deveriam prestar atenção no resultado do PIB brasileiro. Diversos fatores contribuíram para que o país entrasse em recessão técnica – inclusive a incompetência do governo. Um dos motivos, porém, foi o fraco desempenho do agronegócio nos últimos meses. Segundo especialistas, as quebras das safras estão atreladas sobretudo a fatores climáticos, como geadas e secas, que reduziram significativamente a produtividade de diversas culturas (queda de 22,4% no café de 17,5% no algodão). Em 2021, o Brasil enfrentou a maior seca da história, e todos os especialistas apontam as mudanças do clima como as principais responsáveis pelo fenômeno. No sul de Minas Gerais, fazendas de café foram devastadas pela falta de chuvas (foto). No noroeste de São Paulo, lavouras de laranja sumiram do mapa. Espera-se que os negacionistas do clima aprendam a lição: as mudanças climáticas estão aí, quer admitam ou não.





Produtividade no Brasil

também vai mal





Como se não bastasse o PIB em queda, os índices de produtividade no Brasil vão mal. Segundo estudo da Fundação Getulio Vargas, a renda per capita do país cresceu 0,9% de 1981 a 2018. No mesmo período, a produtividade avançou só 0,4%. Outro levantamento, também da FGV, tomou como base a Produtividade Total dos Fatores (PTF), indicador adotado pela maioria dos economistas. Desde o terceiro trimestre do ano passado, o índice não para de cair se comparado com os três meses imediatamente anteriores.









Startups brasileiras quebram

recorde na captação de recursos





A crise econômica não chegou ao universo das startups. Segundo levantamento realizado pelo hub de inovação Distrito, as empresas iniciantes receberam aportes de US$ 8,8 bilhões entre janeiro e novembro de 2021. O montante, que surpreendeu o próprio mercado, é quase três vezes maior do que o total captado em 2020, que somou US$ 3,6 bilhões. “O investimento crescente mostra a confiança do mercado no ecossistema”, afirma Gustavo Gierun, cofundador do Distrito.









Mercado Pago ingressa no

mundo das moedas virtuais





O Mercado Pago, divisão de serviços financeiros do Mercado Livre, vai entrar no universo das moedas virtuais ao permitir que os usuários comprem e vendam criptoativos dentro do aplicativo. Em cada transação, a conversão será feita para reais e o Mercado Pago cobrará uma taxa de 2%. Segundo a fintech, o serviço estará disponível apenas para os clientes ativos do Brasil, que somam cerca de 20 milhões. Não há previsão para que a iniciativa seja lançada em outros países.







A empresa de planos de saúde Qualicorp aposta em seguro para celular – o produto está disponível dentro de seu recém-lançado marketplace, a QualiSeguros. A plataforma vende outros tipos de seguros. Alguns são inusitados, como o plano de assistência à saúde para pets. “Estamos constantemente mapeando as necessidades dos nossos clientes”, diz o vice-presidente Elton Carluci.





Bob Iger, o talentoso executivo que chefiou a Walt Disney Company durante 15 anos, vai deixar a empresa no final de 2021. No ano passado, ele já havia passado o bastão de CEO para Bob Chapek. Agora, revelou que Susan Arnold o substituirá na presidência do Conselho. Será a primeira mulher no cargo em 98 anos.





A brasileira Luana Lopes Lara é um dos destaques da lista Forbes Under 30, que elege os empreendedores com menos de 30 anos mais promissores do mundo. Luana tem 25 anos e é uma das criadoras da Kalshi, plataforma que permite que os usuários façam apostas sobre qualquer tipo de evento.





Lembra do patinete elétrico Segway, que prometeu revolucionar o transporte urbano mas que se revelou um grande fiasco? Depois de desistir do dispositivo esquisitão, a Segway investe agora em robôs de delivery, máquinas parecidas com carrinhos de sorvete que entregam mercadorias. O aparelho foi lançado nos Estados Unidos.









23,1%

foi quanto caíram as vendas de veículos novos em novembro em relação a igual período de 2020, segundo dados da Fenabrave. Foi o pior resultado para o mês em 16 anos









“A economia está enfraquecendo. É verdade que há o fator específico do agronegócio por questões climáticas, mas é um setor da economia, não importa que a queda foi por isso. Há uma tendência de desaceleração mais concreta em investimentos e estagnação na indústria e serviços”.





Sérgio Vale, sócio da MB Associados