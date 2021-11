Nível de endividamento das famílias bate recorde e chega a 12 milhões

Dados da CNC sobre atraso nos pagamentos por brasileiros mostram a gravidade da crise enfrentada pelo país (foto: Beto Magalhaes/EM/D.A Press - 09/08/04)





A crise brasileira pode ser traduzida em um único número: 12 milhões de famílias estão endividadas. Apurado pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC), o dado corresponde ao maior nível da série histórica iniciada há 11 anos, e abrange todo tipo de dívida – cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja e crédito consignado. Como sempre, o cartão de crédito é o principal vilão, respondendo por quase 85% de todas as dívidas dos brasileiros. De fato, não tem sido fácil a vida do cidadão nos últimos dois anos. Nesse período, o real sofreu desvalorização de cerca de 40%. O desemprego aumentou. Os níveis de miséria dispararam. A fome voltou com tudo. A inflação, que parecia guardada em um passado distante, ressurgiu e está disposta a ficar por aí durante um bom tempo. O governo precisa agir, mas parece preocupado apenas com o calendário eleitoral.





Jorge Paulo Lemann abre mão de controle da Americanas

Depois de 40 anos, o trio de sócios Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles abriu mão do controle da rede Americanas. Segundo comunicado, a mudança responde a uma demanda de investidores e simplifica a estrutura societária da companhia. A Americanas passará a ser listada nos Estados Unidos e focará na internacionalização dos negócios. Com a nova estrutura, também migrará suas ações para o Novo Mercado, o segmento da bolsa brasileira com maiores exigências de governança.





Bolsa não para de quebrar marcas negativas

Quando se imaginava que a bolsa brasileira já teria atingido o fundo do poço em 2021, eis que novas marcas negativas não param de ser quebradas. Ontem, o Ibovespa caiu 2,09%, renovando assim a menor pontuação de fechamento do ano. O mercado ficou estressado com a proposta de emenda à Constituição (PEC) que adia o pagamento de precatórios, além da maior preocupação com a desaceleração econômica. Para quem tem investimentos em renda variável, o futuro será desafiador.





743%

Foi o aumento do lucro líquido da AES Brasil no terceiro trimestre, diante de igual período de 2020. Em tempos de crise hídrica e tarifas mais caras, o resultado chama a atenção





"Os sinais para a economia em 2022 não são muito encorajadores"





Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú





“Gato” de internet e outros golpes: o mau exemplo dos brasileiros

Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae, mostrou um lado questionável dos brasileiros. Segundo o estudo, 24% usam “gato” em serviços como internet, TV a cabo, luz ou telefone e 14% admitem que desfrutam de serviços através de contas de terceiros, sem autorização, o famoso compartilhamento do Netflix. Depois, não adianta reclamar das mazelas do país.





Rapidinhas

O Grupo Pão de Açúcar anunciou um arrojado plano de expansão para a sua principal marca: a abertura de 100 unidades até 2024. Na projeção anterior, a empresa havia apontado o plano de inaugurar 50 unidades até 2023. Atualmente, considerando todas as suas bandeiras e formatos de estabelecimentos, o GPA tem 697 pontos de venda no país.





O Google lança nesta semana um guia de varejo para pequenas e médias empresas. O objetivo é ajudá-las a se prepararem para os eventos de compras que se aproximam, como Black Friday e Natal. Segundo o Google, a publicação traz informações sobre mudanças de comportamento dos consumidores e orientações sobre como se conectar com clientes.





O Facebook anunciou a primeira aquisição após a mudança de nome para Meta. Trata-se da startup Within, desenvolvedora de aplicativos que estimulam a prática de exercícios com o auxílio de realidade virtual. Para especialistas, a investida reforça a intenção da empresa de Mark Zuckerberg de investir no ambiente metaverso.





A B3 alcançou em outubro a marca de 4 milhões de contas de pessoas físicas. Em número de CPFs, os investidores somam 3,4 milhões. A diferença se dá pelo fato de o mesmo indivíduo ter conta em diversas corretoras. De acordo com a B3, o valor sob custódia das pessoas físicas alcançou

R$ 490 bilhões.