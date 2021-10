kkkkkk (foto: Reuters/Stringer - 29/12/06)





Com navios de grande porte, competitividade do agro melhoraria

O agro brasileiro está perdendo pontos por causa de problemas logísticos. A questão, contudo, vai além do transporte nas rodovias esburacadas. Se o país exportasse soja em navios de grande porte, os chamados Capesize, o custo do transporte até a China cairia 13%. Além disso, as emissões de gases de efeito estufa seriam reduzidas em 31%, posicionando a soja brasileira como mais sustentável. O estudo foi feito pelo pesquisador Thiago Guilherme Péra, coordenador do centro de logística da Esalq-USP. “O minério e o petróleo já são transportados em navios de grande porte, mas a soja está defasada nesse sentido”, diz ele. “A China vem manifestando interesse em reduzir a carbonização do transporte, o que seria uma oportunidade competitiva para o Brasil.” Péra, que levou em conta na pesquisa a exportação de soja a partir do Centro-Oeste, concluiu que o transporte ferroviário e aquaviário também reduziriam as emissões em relação aos caminhões – embora em proporção menor que a mudança nos navios.





As mulheres estão esgotadas

A pandemia ampliou o nível de estresse de funcionários em todas as áreas profissionais, mas tem sido especialmente ruim para as mulheres. É isso o que mostra uma pesquisa global realizada pela consultoria Mckinsey. Segundo o estudo, 42% das profissionais afirmam estar frequentemente esgotadas e, por isso, gostariam de reduzir o ritmo estafante. Entre os homens, o índice é de 35%. O motivo: no home office, elas ficam com os afazeres domésticos e, no trabalho, são geralmente mais cobradas.



A Bolsa perdeu o encanto

Os brasileiros perderam o interesse pela bolsa? Pode até ser um exagero afirmar isso, mas a verdade é que estão, no mínimo, desanimados com o mercado. Segundo relatório da B3, em setembro, o volume financeiro movimentado pelas pessoas físicas na bolsa totalizou R$ 101 bilhões. Para efeito de comparação, em março estava em R$ 170 bilhões. A alta dos juros, que tornou a renda fixa mais atrativa, a crise econômica e a instabilidade política são os prováveis motivos para o descrédito.





35

Empregos por dia foram gerados pelo Mercado Livre no Brasil em 2020, segundo pesquisa da Euromonitor que mediu os impactos da empresa na economia





Brasileiros passam 10 horas por dia na internet

Os brasileiros são vice-campeões mundiais entre as populações que mais gastam tempo por dia navegando na internet. São 10h08min – é menos apenas do que os moradores das Filipinas, segundo pesquisa realizada pela agência Hootsuite e WeAreSocial. Isso não é bom. Estudos mostram que ficar conectado por longos períodos afeta a saúde física e mental e, para as crianças, pode até comprometer o desenvolvimento. A média mundial é muito menor: 6h54min.





"Muito antes de pensar em reutilizar ou reciclar, a prioridade deveria ser reduzir"





Artur Ferreira, fundador da Global Forest Bond, empresa que desenvolve soluções financeiras para a preservação ambiental





Rapidinhas

O cenário econômico atingiu em cheio o bolso dos consumidores para a compra de presentes para o Dia das Crianças, como mostra pesquisa da Tim. Nada menos que 76% dos que responderam à enquete da plataforma Tim Ads disseram que os preços aumentaram, a ponto de 6% terem revelado que farão os próprios regalos para presentear a turminha.





Outro reflexo da crise é que 42% pretendem gastar no máximo R$ 100 e, independentemente do valor das compras, 41% afirmaram que pagarão em dinheiro – talvez para pechinchar no comércio. Entre os presentes, os brinquedos lideram a lista de preferências (46%), seguidos por roupas (21%) e calçados (10%).





As empresas de tecnologia apostam em uma nova geração de robôs domésticos. A Amazon lançou nesta semana o Astro, máquina doméstica dotada de inteligência artificial, sensor de movimento e uma série de outros atributos. Não é um caso único. A Samsung vai apresentar, até o final de ano, um robô capaz de lavar louça e limpar a sujeira da casa.





A operadora de turismo CVC começou a vender o equivalente a 90% dos pacotes para a Argentina que eram negociados antes da pandemia. Com a demanda reprimida, o mercado espera fortes resultados no fim de ano. As empresas associadas à CVC na Argentina também detectaram o aumento da procura por destinos brasileiros.