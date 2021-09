O saldo de capital internacional que ingressou na bolsa ficou negativo em março e julho últimos (foto: Miguel Schincariol/AFP - 29/10/18)





É curioso observar como a política incendiária e nada liberal do governo Bolsonaro afeta o volume de investimentos estrangeiros no Brasil. Em 2021, o saldo de capital internacional que ingressou na bolsa foi negativo em dois meses do ano. O primeiro deles em março, pouco depois de Bolsonaro trocar o presidente da Petrobras, interferindo diretamente na estatal – é tudo o que o mercado financeiro não gosta. O segundo mês no vermelho foi julho, quando as ameaças de ruptura institucional ganharam força. A conclusão é óbvia: o país precisa de normalidade, algo que parece distante da agenda política atual. Pelo número e qualidade de suas empresas, o Brasil deveria estar no horizonte de negócios dos grandes investidores internacionais. Mas não está. Com ataques ao STF, ao Congresso e à democracia, o governo espanta o interesse do exterior. Em vez de deixar dinheiro aqui, o estrangeiro vai atrás de nações mais estáveis.





Streaming da Disney responde por 25% do faturamento

A plataforma de streaming da Disney foi a única que aumentou a participação no mercado brasileiro no segundo trimestre, passando de 10% no período anterior para os atuais 12%. Ainda assim, a marca está distante da Netflix, que lidera o segmento com 31% de marketshare, à frente da Amazon Prime (24%). No mundo, o streaming já responde por um quarto das receitas totais da Disney. É um resultado impressionante, considerando que o serviço da empresa de Mickey estreou há apenas um ano.

Não há traços de uma agenda liberal neste governo. Houve um autoengano generalizado Pérsio Arida, economista e um dos formuladores do Plano Real



Shopee é o comércio eletrônico que mais cresce

A plataforma de comércio eletrônico de Cingapura Shopee chegou ao Brasil há dois anos, mas já faz barulho no país. Seu aplicativo de marketplace é o mais baixado entre as empresas do ramo. Segundo a consultoria Conversion, as vendas do e-commerce cresceram 1.852% na pandemia, muito acima da segunda colocada nesse quesito (Casas Bahia, com avanço de 116%). Uma das estratégias usadas para conquistar os clientes é a gamificação: dentro do app, minijogos dão cupons que viram desconto nas compras.





Fábrica da Toyota terá três turnos

A indústria automotiva se prepara para a recuperação em 2022, quando a falta de semicondutores estiver normalizada e a pandemia controlada. A partir de janeiro, a japonesa Toyota (foto) adotará o terceiro turno de trabalho na fábrica de Sorocaba (SP). Segundo a empresa, a meta é ampliar a produção dos atuais 122 mil veículos por ano para 152 mil. Para isso, ao menos 450 funcionários serão contratados. Recentemente, o grupo Caoa anunciou a volta do segundo turno na unidade de Anápolis (GO).





5,4 horas

é quanto os brasileiros passam, por dia, olhando aplicativos no celular, segundo estudo da consultoria App Annie Intelligence. Em nenhum outro país perde-se tanto tempo na tela dos smartphones





RAPIDINHAS