Com embate, o Porto de Suape pode ficar sem trecho ferroviário lingando com a Transnordestina (foto: Julio Jacobina/Diário de Pernambuco - 3/10/02)



O clima anda azedo entre o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB). A crise começou quando Tarcísio tornou público, durante uma live, que o governo federal não enxerga viabilidade econômica no sonhado ramal entre o porto pernambucano de Suape e a igualmente sonhada ferrovia Transnordestina (que já consumiu R$ 7 bilhões em investimentos e deveria ter sido entregue em 2010). Assim, vai excluir o projeto do contrato com a concessionária TLSA (do grupo CSN), mantendo apenas a obrigatoriedade de construção do ramal até o Porto de Pecém, no Ceará. Para Câmara (PSB), o episódio faz lembrar o rompimento entre seu padrinho político, Eduardo Campos (1965-2014), e Dilma Rousseff – o então governador se desentendeu com a petista em meio a uma discussão se caberia ao estado ou à União o pagamento de dívidas relativas a obras de dragagem no Porto de Suape.





Chinesa Great Wall compra fábrica da Mercedes no Brasil

O apetite dos chineses pelo mercado brasileiro segue em alta. Depois de uma década buscando oportunidades no país, a Great Wall Motor, uma das maiores montadoras do país asiático, comprou a fábrica da alemã Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP), por valores não revelados. Inaugurada há 5 anos, a unidade recebeu R$ 600 milhões em investimentos para produzir os modelos Classe C e GLA, mas fechou as portas em dezembro de 2020. A ideia da Great Wall é fazer no local picapes e SUVs.





Desmatamento da Amazônia reduz chuvas e afeta agronegócio

Muita gente acredita que os ambientalistas exageram os efeitos nefastos do desmatamento da Amazônia, mas eis aqui mais uma prova de seu impacto deletério. Um estudo internacional liderado pelo Conselho Nacional de Pesquisas de Turim, na Itália, e pela Universidade de Utrecht, na Holanda, concluiu que a derrubada da floresta poderá reduzir a incidência de chuvas no Norte do Brasil em até 70% nos próximos anos. Não é difícil imaginar os danos que a queda da precipitação provocará no agronegócio.

Nossa matriz energética é a mais limpa e temos uma história de liderança climática que transcende o governo ircunstancialmente no poder Cristiano Teixeira, presidente da Klabin, maior fabricante de papel para embalagens do país



Vendas de imóveis novos surpreendem

Com ou sem pandemia, o mercado imobiliário não tem do que reclamar. No primeiro semestre, as vendas de imóveis novos cresceram 31% em relação aos seis primeiros meses do ano passado. Feita pela consultoria Senior Sistemas, a pesquisa considerou todos os padrões, de projetos populares do programa Casa verde e amarelo até os de luxo. O Valor Geral de Vendas, índice usado pelo setor para medir o potencial de receitas de um empreendimento, teve desempenho melhor ainda, com avanço de 57%.





3%

foi quanto subiu o consumo de energia em julho em relação a igual mês de 2020, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), superando assim o nível pré-pandemia





RAPIDINHAS





Uma boa notícia em meio à avalanche de dados negativos dos últimos dias: o Indicador da Confiança do Empresário do Comércio, apurado mensalmente pela CNC, subiu 4,3% em agosto em comparação com igual período do ano passado. Segundo representantes do setor, a terceira alta consecutiva é reflexo da reabertura da economia.





Um ano após a aprovação do novo Marco do Saneamento, o Centro de Liderança Pública (CLP) lançará em 31 de agosto um guia para gestores públicos atuarem na implementação das novas regras do setor. A “Cartilha do Saneamento” ficará disponível para download no dia do evento para os que se inscreverem na página do CLP.





A Flórida recebeu 380 mil brasileiros em 2020, segundo dados divulgados no evento Brazil Virtual Florida Fest. Com isso, o país se tornou o segundo maior mercado emissor de turistas para o Estado americano, ultrapassando o Reino Unido e ficando atrás do Canadá. No ano passado, a Flórida recebeu 65% dos brasileiros que foram aos Estados Unidos.





Os carros 1.0 estão em extinção no país. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), eles respondem por pouco mais de 10% das vendas. Há 20 anos, o índice era de 70%. Uma das explicações é o preço: a indústria tem colocado no mercado populares que custam R$ 100 mil.