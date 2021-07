Âncora da economia, agronegócio bate recorde de exportações

A cultura da soja respondeu por mais da metade dos negócios de exportação do agronegócio, com vendas de US$ 5,30 bilhões (foto: Monsanto/Divulgação - 16/8/18)







O agronegócio brasileiro nunca falha. Em junho, as exportações do setor totalizaram US$ 12,11 bilhões – é o maior valor da história para o mês, além de representar acréscimo de 25% em comparação com junho de 2020. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o aumento dos preços internacionais dos produtos agropecuários foi o principal responsável pelo recorde. A soja respondeu por mais da metade dos negócios, com as vendas ao exterior somando US$ 5,30 bilhões, à frente das exportações de carne (US$ 1,78 bilhão). O agro tem ótimas perspectivas para o ano. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2021 será de R$ 1,099 trilhão, 10,5% acima do valor alcançado em 2020 (R$ 995 bilhões). De acordo com estudo da gestora Riza Asset, no ano passado, 773 milhões pessoas foram alimentadas por produtos originados no Brasil.

Nespresso revitaliza café em

países com problemas sociais





A Nespresso ajudará a reconstruir o cultivo do café em países afetados por questões sociais: Zimbábue (que enfrenta conflitos étnicos), Uganda (práticas agrícolas irresponsáveis dizimaram a economia local) e Colômbia (que sofre com a atuação das Farc). O programa, chamado Reviving Origins, atua em diversas frentes. No Zimbábue, a empresa oferece treinamento sobre produtividade. Em Uganda, fornece capacitação para 2 mil produtores. Na Colômbia, auxilia na criação de cooperativas de café.

(foto: Lauro Rocha/Divulgação - 26/1/18)

Renner investe em energia eólica





A busca por soluções sustentáveis é uma tendência em empresas de praticamente todos os setores. No varejo, a Lojas Renner (foto) assinou recentemente contrato com a concessionária Enel para comprar energia eólica. A ideia da empresa é abastecer 170 lojas e um centro de distribuição que está em construção em Cabreúva, no interior de São Paulo. Com a iniciativa, 80% do consumo energético da Renner virá de fontes renováveis – energia eólica, solar e de pequenas centrais hidrelétricas.

Hypera investe R$ 1 bi em 12 marcas





A farmacêutica Hypera desembolsou US$ 190,3 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão) para comprar 12 marcas de medicamentos da Sanofi. Entre eles, alguns nomes consagrados no mercado brasileiro, como o analgésico AAS e o antisséptico Cepacol. Analistas de mercado da corretora XP e do banco Credit Suisse consideraram o movimento positivo, podendo inclusive levar à valorização das ações da empresa negociadas na bolsa. Para a XP, o potencial de alta dos papéis é de pelo menos 40%.

1,2%





foi quanto cresceu o setor de serviços na passagem de abril para maio, superando assim o nível em que se encontrava antes da pandemia

"Estamos trabalhando para ser uma

empresa de tecnologia que vende comida"





Iuri Miranda, presidente do Burger King, ao destacar inovações como o uso da inteligência artificial para detectar hábitos de consumo

RAPIDINHAS

As videoconferências vão acabar com as viagens corporativas, certo? Não é bem assim. Nos Estados Unidos, com a economia 100% reaberta, os eventos e reuniões presenciais voltaram com força, o que fez disparar a procura por bilhetes aéreos. Segundo a agência TripActions, a procura pelas passagens subiu 300% desde

o início do ano.





Pela primeira vez em muitos anos, o comércio de rua superou os shoppings na preferência dos consumidores. Segundo pesquisa da agência Iemi, 57% dos brasileiros escolhem comprar roupas e calçados nas lojas de rua em vez de frequentar lugares fechados. No ano passado, o índice estava em 44%. A mudança se deve à pandemia.

(foto: Martin Bernetti/AFP %u2013 5/4/21)

Com a retomada da economia, a Latam Brasil vai ampliar as operações no Distrito Federal. Em julho, os voos semanais de Brasília para Congonhas, em São Paulo, passarão de 35 para 50. Belo Horizonte (de 10 para 14), Porto Alegre (de 12 para 20) e Recife (de 12 para 16) também terão as operações ampliadas.





A maison francesa Hermès usa pele de animais em seus produtos desde 1837, quando foi fundada. Agora, pela primeira vez em quase dois séculos, a grife colocará no mercado peças veganas. As novas bolsas são feitas com couro de cogumelo e consumiram três anos em estudos e desenvolvimento. Por enquanto, o preço da linha vegana não foi informado.