Céu de brigadeiro volta a cobrir os negócios da Embraer

Depois de um 2020 turbulento, marcado pela desistência da Boeing de comprar parte de seus ativos, a Embraer parece ter retomado o céu de brigadeiro. A empresa recebeu da companhia aérea canadense Porter Airlines a encomenda de 30 jatos E195-E2, além do direito de compra de outras 50 aeronaves do mesmo modelo. O valor do contrato é de US$ 5,82 bilhões e a primeira entrega está prevista para o segundo semestre de 2022. Como não poderia deixar de ser, os investidores reagiram bem à transação. Ontem, as ações da Embraer chegaram a subir 8%. O mercado também está animado com o eVTOL (sigla em inglês para decolagem e pouso verticais de veículos elétricos), o carro voador que a empresa pretende colocar nos ares. Pouco tempo atrás, a Embraer criou uma startup dedicada exclusivamente ao segmento e agora promete um veículo operacional e certificado para 2026. Se o projeto vingar, a gigante brasileira concorrerá com big techs como a Amazon, que também investe em carros voadores.

A terra brasileira nunca esteve tão valorizada. Segundo estudo da consultoria HIS Markit, os preços subiram 18% nos últimos 12 meses até abril – é o maior avanço desde que a pesquisa começou a ser feita, em 2001. A maior alta se deu nas terras para grãos, cujos valores cresceram 30% em um ano, à frente das áreas para plantação de café (14%), pastagens (11,5%) e cana (10%). A crescente demanda por grãos e carnes levou ao aumento expressivo dos preços.

é quanto o filme “Viúva Negra” (foto) arrecadou nos Estados Unidos em seu primeiro fim de semana de exibição. É a maior estreia no país desde o início da pandemia e um símbolo do fim da crise do coronavírus

"A transição para uma economia neutra em carbono precisa ser justa e não pode deixar os países emergentes para trás. Isso exigirá enormes quantidades de capital"





Larry Fink, CEO da gigante americana BlackRock, maior gestora de recursos do mundo

Os bilionários brasileiros perderam US$ 7 bilhões na primeira semana de julho, segundo estimativa feita pela revista americana Forbes. No período, a fortuna das 67 pessoas mais ricas do país encolheu de US$ 251,8 bilhões para US$ 244,8 bilhões. Jorge Paulo Lemann (foto), sócio de empresas como AB InBev, Kraft Heinz e Burger King, viu sumirem US$ 600 milhões. O cálculo da Forbes tem como base a participação em empresas de capital aberto, considerando o fechamento das bolsas na última sexta-feira.

A Lojas Americanas inaugurou seu primeiro escritório na China, no território independente de Hong Kong. Com a iniciativa, a empresa pretende agilizar a remessa de mercadorias do continente asiático para o Brasil. Recentemente, a varejista passou a operar cinco voos semanais diretos de Hong Kong ao aeroporto internacional de Guarulhos (São Paulo), o que reduziu de 21 para 11 dias o prazo para o recebimento de produtos comprados em sites chineses. A divisão Americanas Mundo cresceu 170% em 2020.

O site Reclame Aqui registrou nos últimos dias diversos relatos de pessoas que viram seu dinheiro desaparecer da conta do C6 Bank. Alguns clientes disseram que receberam transferências via Pix, mas o valor não apareceu nos extratos. Segundo o banco, todas as transações serão concluídas e nenhum correntista terá prejuízos.





A rede de hotéis Hilton inaugurou, em parceria com a Porsche, duas estações de carregamento para carros elétricos. Os hóspedes das unidades de São Paulo e Rio de Janeiro poderão contar com pontos de recarga de 11KW destinados a veículos compatíveis com o padrão tipo 2, que engloba os modelos disponíveis no país.





As jornadas de trabalho abusivas começam a ser questionadas na China, o país que nunca deu muita atenção a isso. A Bytedance, empresa dona da rede social Tik Tok, desistiu da rotina de seis dias de trabalho por semana após pressão dos funcionários. Alguns especialistas dizem que pode ser o início de uma ampla reforma no país.





O fundo de private equity da XP e a gestora Atmos Capital investiram R$ 250 milhões no Will Bank, banco digital com forte presença na Região Nordeste, onde moram 60% de seus clientes. Além de cartões de crédito e débito sem anuidade, o Will Bank fornece serviços como transferências bancárias, pagamentos e saques.