Fabricantes de brinquedos investem na diversidade

(foto: THOMAS SAMSOM/AFP %u2013 3/6/21)



A indústria de brinquedos sempre foi considerada conservadora. Isso, porém, começa a mudar. Neste mês, a dinamarquesa Lego, líder global do setor, lançou o kit “everyone is awesome” (todo mundo é incrível) com 346 peças que representam as cores do arco-íris, símbolo do movimento gay. Não é um caso único. Pouco tempo atrás, a Mattel colocou no mercado a coleção de bonecos sem gênero, com roupas e perucas de diferentes estilos para a criança montar da maneira que bem entender. A também americana Hasbro é outra a aderir à onda: a icônica família Senhor e Senhora Cabeça de Batata tem versões com dois pais ou duas mães. As empresas não fazem isso apenas porque são inclusivas. Isso pode até ser verdade, mas o que explica a estratégia são questões financeiras. Recente pesquisa nos Estados Unidos mostrou que 70% dos pais millennials não separam as brincadeiras entre femininas e masculinas. O mundo mudou e quem não se ajustar à nova realidade ficará para trás.





Bunge retoma moagem de trigo em Brasília

A Bunge, uma das líderes globais do agronegócio, retomou a operação de moagem de trigo no Moinho de Brasília. Com capacidade para processar 300 toneladas por dia, a unidade produzirá farinha de trigo para panificação, indústrias e consumo final. Quarenta postos de trabalho foram gerados. Além do DF, os produtos do Moinho de Brasília atenderão aos estados de Goiás, Mato Grosso, Acre, Rondônia e Tocantins. Com sete moinhos no Brasil, a Bunge é a maior compradora e processadora de trigo do país.

Embora a veia empreendedora do brasileiro tenha sido fundamental para atravessarmos o período de pandemia, precisamos de uma agenda clara para vencer o momento difícil. Isso só vai ocorrer se dermos trégua nas rivalidades políticas e abraçarmos objetivos comuns Laércio Cosentino, fundador da Totvs, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil



Das quadras para a gestão do “Time Petrobras”

Dona de duas medalhas olímpicas, a ex-jogadora de vôlei Adriana Samuel atua agora como gestora de patrocínio de 22 atletas integrantes do “Time Petrobras” que disputará os Jogos de Tóquio. Seu trabalho é fazer a ponte entre as marcas e os atletas. É um grupo seleto: os times gerenciados por Adriana responderam por quase a metade das medalhas do Brasil nas duas últimas edições olímpicas (Rio e Londres). Como ela se preparou? “Eu vivenciei o processo de profissionalização do vôlei”, diz.





Zaitt acelera expansão de lojas autônomas

A rede de lojas autônomas Zaitt acelera a expansão no país. Na última sexta-feira, a empresa inaugurou nova franquia em Brasília. Até o final do ano, outras 12 serão abertas em Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e outras cidades. Fundada em 2016 por quatro amigos de faculdade, a Zaitt é retrato das oportunidades surgidas na era digital. Nas suas lojas, o cliente não precisa passar pelo caixa para adquirir os produtos. Toda o processo é feito com a leitura de QR Code pelo aplicativo.





58%

dos brasileiros acreditam que trabalhar em casa aumenta a produtividade. O estudo é da Fundação Dom Cabral





RAPIDINHAS