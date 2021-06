Lançamentos imobiliários disparam em 2021 e confirmam bom momento

Desde o ano passado, o setor imobiliário vem registrando crescimento e surpreendendo durante a pandemia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 13/7/18)





Mais uma boa notícia trazida pelo mercado imobiliário. Depois do bom desempenho em 2020, o setor apresentou resultados sólidos no início de 2021. De janeiro a março, os lançamentos somaram 26,4 mil unidades, o que representa um aumento de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, o avanço foi de 10%. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), que realizou o estudo em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a procura por imóveis maiores em tempos de home office e os juros baixos dos financiamentos tiveram peso importante na performance do setor. “Ninguém esperava que o mercado imobiliário teria o comportamento observado na pandemia”, diz Luiz França, presidente da Abrainc. “Foi uma surpresa muito grande para economistas, empresários e investidores.” O executivo ressalta que a expansão se deu em todas as faixas de renda, o que é mais um sinal do vigor do segmento.





Empresas de saneamento não se enquadram no Novo Marco Legal

A consultoria GO Associados fez um levantamento que confirma a ineficácia das companhias públicas. De acordo com o estudo, 10 das 26 empresas estaduais de saneamento não cumprem os requisitos financeiros mínimos exigidos pelo Novo Marco Legal do Saneamento, que entrou em vigor em julho do ano passado. Entre outros quesitos, a consultoria analisou nível de endividamento, geração de caixa e capacidade para investir. A privatização pode ser o caminho mais curto para a recuperação dessas empresas.





Americanas reduz tempo de entrega de produtos da China

A Lojas Americanas adotou uma estratégia agressiva para reduzir o tempo de entrega de produtos de origem chinesa. A partir da próxima semana, a varejista amplia a operação de encomendas internacionais com cinco voos semanais diretos de Hong Kong ao aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segunda a empresa, a iniciativa reduzirá o prazo para o recebimento de mercadorias do país asiático de 21 para 11 dias. A divisão Americanas Mundo, de produtos estrangeiros, cresceu 170% em 2020.

Se você acertar, alguns anos depois de uma invenção surpreendente a nova coisa se torna normal. Pessoas bocejam. E esse bocejo é o maior elogio que um inventor pode receber Jeff Bezos, em sua última carta aos acionistas como CEO da Amazon, ao falar sobre inovação. O bilionário agora será presidente do Conselho de Administração da empresa



Ambev desiste da Copa América

Dois importantes patrocinadores do futebol brasileiro desistiram de associar suas marcas à Copa América. No início da semana, a Mastercard avisou que ficaria fora do torneio “após análise criteriosa”. Ontem, foi a vez de a Ambev tirar o time de campo. “A companhia segue com seu compromisso e apoio ao futebol brasileiro”, escreveu a cervejaria em lacônico comunicado. Verdade seja dita: o campeonato de seleções do continente não poderia ocorrer em momento pior.





US$ 250 bilhões

é o valor do pacote aprovado pelo Senado dos Estados Unidos para impulsionar os gastos do governo com inovação. Os americanos estão preocupados com o avanço da China na área de tecnologia





RAPIDINHAS