Warren Buffett coloca o Nubank em outro patamar com aporte de US$ 500 mi

O bilionário americano é famoso por apostar em empresas com potencial de ganhos financeiros







Muitos investidores costumam seguir uma máxima aparentemente infalível: se uma empresa é boa para Warren Buffet (foto), deve ser ótima para o mercado. Nesse aspecto, o banco Nubank tem motivos de sobra para comemorar. A Berkshire Hathaway, companhia de investimentos do bilionário americano, fez um aporte de US$ 500 milhões na empresa brasileira, conforme revelado pelo site de negócios Pipeline. Com isso, a fintech fundada em 2013 passa a ser avaliada em US$ 30 bilhões. Além da simbologia por trás do fato de receber recursos de uma lenda como Buffett, outro aspecto chama atenção no negócio: o Nubank agora é a sétima startup mais valiosa do mundo. De acordo com ranking da consultoria CB Insights, ele só está a trás da Bytedance (dona do Tiktok), Stripe (plataforma de pagamentos), SpaceX (de Elon Musk), Didi Chuxing (dona da 99 no Brasil), Instacart (da área de alimentos) e Klarna (serviços financeiros). Até onde o Nubank pode chegar?





Varejo dá salto em “V”





Depois do resultado animador do PIB na semana passada, a economia brasileira volta a produzir outro indicador bastante positivo: em abril, as vendas no comércio tiveram o melhor resultado para o mês em 21 anos. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor cresceu 1,8% em relação a março. Com isso, voltou ao patamar pré-pandemia. Na linguagem econômica, trata-se de típica retomada em “V” (recuperação intensa após queda vertiginosa).





Tim lança a sua antena sustentável









(foto: Leo Lira/Divulgação FCA %u2013 1/6/20)

A operadora Tim e a empresa de infraestrutura em telecomunicações Highline instalaram em Ouro Preto o que chamam de “antena sustentável”, ou o biosite. O equipamento, patenteado pela Tim, promete expandir a cobertura de voz e dados no município sem impactar o meio ambiente graças à simplicidade da estrutura. As antenas podem, por exemplo, ser utilizadas em projetos de iluminação pública e câmeras de segurança. Segundo a Tim, a ideia é substituir as antenas convencionais pelos biosites.





Falta de peças impede indústria automotiva de crescer





A indústria automotiva enfrenta uma situação inédita. Não é a falta de demanda que impede o setor de crescer, mas a escassez de peças para a fabricação dos carros (foto). É o caso dos semicondutores, que sumiram da praça. “Esse problema, que deve se prolongar até os primeiros meses de 2022, é o responsável pelas paralisações temporárias de nossas fábricas”, disse Carlos Moraes, presidente da Anfavea. Em 2021, a produção mensal média tem sido de 190 mil unidades. Antes da pandemia, estava em 250 mil.









Rapidinhas





O fechamento da fábrica da japonesa Canon na Zona Franca de Manaus dificultará a compra das famosas câmeras fotográficas profissionais produzidas pela empresa. Anunciada há alguns dias, a decisão obrigará os clientes brasileiros da marca a importar câmeras digitais, lentes e acessórios. Em tempos de dólar alto, é um belo prejuízo para o bolso.





O setor aéreo brasileiro está deixando a crise para trás. Em maio, a taxa de ocupação dos voos domésticos da Gol foi de 88%. No mesmo mês do ano passado, o índice estava em 74%, mas com menos aviões disponíveis. Na mesma base comparativa, a demanda para os voos da companhia aérea aumentou em 519% e a oferta, 425%.





O movimento do varejo deve ganhar impulso com o Dia dos Namorados. Segundo pesquisa das agências All In e Opinion Box, 53% dos entrevistados pretendem comemorar a data presenteando os seus parceiros. No ano passado, o índice estava em 47%. O mesmo levantamento indicou que 42% planejam gastar no máximo R$ 100.





A SuperVia, operadora das linhas de trens urbanos do Rio de Janeiro, entrou com pedido de recuperação judicial. Desde o início da pandemia, em março de 2020, a empresa deixou de transportar 102 milhões de passageiros, o que gerou prejuízos de R$ 474 milhões. No total, a concessionária acumula dívidas de R$ 1,2 bilhão.









R$ 5,1 trilhões

é quanto o consumo das famílias deverá movimentar em 2021, alta de 3,7% em relação a 2020. A projeção é do IPC Maps 2021









“Possivelmente vamos estender o auxílio emergencial por mais dois ou três meses, porque a pandemia está aí”

Paulo Guedes,

ministro da Economia