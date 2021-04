Por que a BR do Mar deveria ser tratada como prioridade

Uma das prioridades do Ministério da Economia para 2021 é a aprovação da BR do Mar, medida de estímulo ao transporte por cabotagem. O projeto, que foi aprovado na Câmara e agora aguarda apreciação do Senado, abrirá a navegação marítima para navios estrangeiros. Além disso, flexibiliza as regras para a navegação entre os portos, fomenta a concorrência e tem potencial para atrair novo fluxo de investimentos ao país. Segundo projeções do Ministério da Economia, a iniciativa aumentaria, até 2022, em 65% o volume de contêineres transportados por ano e levaria ao crescimento de 30% da navegação de cabotagem. Trata-se, portanto, de uma proposta relevante para eliminar alguns dos nós que emperram o ambiente de negócios brasileiro. A má notícia é que a medida não deverá mais tramitar em regime de urgência do Senado, conforme o previsto. É mais uma oportunidade que o Brasil corre o risco de deixar passar.





Superliga queria limitar salários dos jogadores

A Superliga da Europa, torneio que seria formado apenas pelos clubes mais ricos do continente, fracassou merecidamente, mas uma de suas ideias deveria ser adotada por clubes do mundo inteiro: o limite de ganhos para os jogadores. A proposta dos organizadores obrigava os times a comprometer, no máximo, 55% de suas receitas com os salários dos atletas. Atualmente, os grandes europeus desembolsam entre 70% e 80% do faturamento para bancar esses custos. No Brasil, o percentual também é alto.

Será possível lucrar se os consumidores mundiais perceberem que o Brasil está associado à preservação da floresta. Isso vai elevar o valor de nossos produtos Gesner Oliveira, economista



Mais da metade dos brasileiros está com o nome sujo

O dado é espantoso e expõe uma face cruel da crise. Segundo a Serasa, mais da metade da população adulta do país (57,4%) está com o nome sujo na praça. O percentual é recorde e mostra que o Brasil terá um longo caminho pela frente até superar os efeitos perversos da pandemia. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná são os estados com o maior número de brasileiros negativados. Atualmente, o percentual de empréstimos em atraso está em 2,3% do volume total.





Vendas de livros crescem 25% no primeiro trimestre

Os brasileiros não querem saber apenas de videogame e streaming, os campeões da preferência popular durante a pandemia. Segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), as vendas no primeiro trimestre aumentaram 25% em relação ao mesmo período de 2020. “O brasileiro está lendo mais”, diz Marcos da Veiga, presidente da entidade. O grosso dos resultados veio dos negócios on-line, o que reforça as inúmeras oportunidades que a expansão do e-commerce traz para o setor livreiro.





65%





dos empresários da América Latina acham que não estão preparados para atender às novas demandas dos clientes no pós-pandemia. A pesquisa é da consultoria EY, que entrevistou executivos de sete países, inclusive do Brasil









