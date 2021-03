Pressão de governadores coloca em xeque o ministro da Infraestrutura

Ministro Tarcísio de Freitas entrou em ''guerra'' com os governadores (foto: Wikimedia Commons)

Os campeões na geração de empregos

Qualicorp quer socorrer setor cultural

Pequeno empresário sofre para obter crédito

RAPIDINHAS

A Terracotta Ventures, empresa de venture capital especializada em startups da área da construção civil, investirá R$ 100 milhões em até 20 companhias nos próximos quatro anos. “Vamos apoiar negócios escaláveis que transformem a indústria da construção, ainda repleta de ineficiências”, diz Bruno Loreto, um dos fundadores da Terracotta.





Há um ano em home office, os funcionários da TIM gostaram da experiência. Em recente pesquisa realizada pela empresa, 88% dos colaboradores declararam que o ambiente de trabalho é positivo, e 90% acham que a operadora oferece condições adequadas para o desempenho das atividades, mesmo remotamente.





O Observando os Rios, projeto da ONG SOS Mata Atlântica viabilizado pela Ypê, comemora hoje, Dia Mundial da Água, o monitoramento de 249 rios em 64 cidades brasileiras. A Ypê passou a apoiar a iniciativa em 2015, quando o Observando os Rios expandiu o monitoramento que existia só no Rio Tietê, em São Paulo, para 17 estados.





É curioso como o preço de imóveis pode variar até na mesma rua. No Bairro Anchieta, em Belo Horizonte, a oscilação chega a R$ 2,7 mil no valor do metro quadrado. A constatação é do estudo “Mapas de Ruas e AVM”, realizado pelo DataZAP, que utiliza técnicas de big data e machine learning para gerar estimativas de preços de imóveis.

da, Tarcísio de Freitas, tem andado às turras com diversos estados. No Paraná, ele se desentendeu com Ratinho Junior (PSD) sobre o modelo de, que implica em pedágios mais caros para os paranaenses.Em Mato Grosso, o governador Mauro Mendes (DEM) cobra da União uma solução para o trecho não pavimentado da BR-158, que passa porNo início de março, o governo da Bahia enviou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) o pedido de suspensão da renovação do contrato daCentro-Atlântica (FCA), alegando que nos últimos 25 anos a concessionária VLI abandonou as estruturas que servem ao estado.O fato de a renovação da FCA não contemplar o contorno ferroviário da Serra do Tigre (MG) desagrada a Minas Gerais e a Espírito Santo. Para completar os enroscos, Maranhão segue infeliz porque o Ministério da Infraestrutura não pretende alocarpara construir o ramal ferroviário entre Estreito e Balsas.A escassez de crédito para as pequenas empresas é mais preocupante quando se analisa a importância delas para a economia. Segundo o Sebrae, os micros e pequenos negócios lideraram a geração de empregos em janeiro, com 195,6 mil vagas abertas. O número corresponde a 75% do total de 260 mil empregos formais criados no mês. Não é um fenômeno casual. Nos últimos seis meses, as micros e pequenas registraram um saldo positivo de 1,1 milhão de vagas. Isso, ressalte-se, em tempos de pandemia.A administradora de planos de saúde Qualicorp lança nesta semana o Qualicult, primeiro concurso de música, dança, teatro e poesia da companhia. Serão escolhidos 90 trabalhos, individuais e em grupo, para premiações que totalizam R$ 585 mil. As inscrições ocorrem de 22 de março a 22 de abril e o edital está disponível no site www.qualicult.qualicorp.com.br. Segundo Bruno Blatt, presidente da Qualicorp, a ideia é incentivar a cultura e a classe artística, afetadas diretamente pela pandemia.Os bancos prometem facilitar a liberação de crédito para pequenos empresários, mas, na prática, isso não ocorre. O empreendedor paulista Rafael Borges e Silva, dono de uma rede de lavanderias, diz que está há seis meses peregrinando por diversas instituições. “Meu faturamento caiu 70% e é impossível manter a empresa em operação”, diz. “Os bancos negam o pedido de empréstimo argumentando que não ofereço as garantias necessárias. Como vou dar garantias se estou quase quebrado?”