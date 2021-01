Facebook fatura alto e se afasta ainda mais da política

Carlos Alexandre





Fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg anunciou resultados e nova estrategia da empresa (foto: Josh Edelson/AFP %u2013 1/5/18)

O Facebook faturou mais de US$ 28 bilhões, essencialmente com publicidade, no último trimestre de 2020, e teve um lucro líquido de US$ 11,22 bilhões. Esse resultado é 53% a mais que no mesmo período do ano passado, devido à explosão do uso de redes sociais durante a pandemia. O número de usuários aumentou ainda mais durante as comemorações de fim de ano. Até 31 de dezembro, 3,3 bilhões de pessoas acessaram pelo menos uma vez por mês uma das quatro plataformas e serviços de mensagens do grupo (Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp), segundo nota divulgada ontem. A gigante de tecnologia espera, porém, “ventos contrários” em 2021 devido ao aumento da confidencialidade dos dados em dispositivos da marca Apple, de acordo com o comunicado. Também ontem, Mark Zuckerberg (foto) fez mais um movimento para reposicionar politicamente a rede social. O CEO do Facebook anunciou que a plataforma deixará de recomendar grupos militantes ou políticos aos seus usuários.





















Frota elétrica

(foto: Lana Pinho /Divulgacao %u2013 18/9/18)





A Ambev firmou parceria com a startup FNM (Fábrica Nacional de Mobilidades) para desenvolver, até 2023, mil veículos elétricos. A frota será utilizada na entrega das bebidas produzidas pela multinacional brasileira. Para desenvolver os veículos elétrios, a FNM contará com a cooperação técnica da Agrale. Segundo os cálculos preliminares, cada caminhão deixará de emitir 126 mil quilos de CO2 por ano. O meio ambiente agradece.









Cimento remoto





A LafargeHolcim deu início ao controle remoto da produção de cimento. Graças a uma tecnologia que inclui a utilização de algoritmos, a planta instalada em Pedro Leopoldo (MG) monitora as moagens de cimento nas unidades de Candeias (BA), Vitória (ES) e Cocalzinho de Goiás (GO). A preparação da operação remota durou um ano, com investimento de R$ 1 milhão.









Estreia





Marcus Penteado é o novo co-CEO

da rede Bom Valor, especializada no desenvolvimento de tecnologia

para leilões eletrônicos. Antes de assumir o novo desafio, Penteado

atuou no setor de logística.





Saldo positivo





A indústria nacional de máquinas e equipamentos registrou uma alta de 5,1% no faturamento em 2020. No ano passado, o setor obteve R$ 144,52 bilhões, em razão do avanço de 11% das vendas internas. O resultado só não foi melhor porque as exportações (US$ 7,34 bilhões) caíram 23,7%. Os números foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).













Simples assim





Empresas interessadas em pedir a opção pelo Simples Nacional têm até o dia 29 para fazer o requerimento. Para ingressar no regime, é preciso regularizar pendências com União, estados, Distrito Federal e municípios. Até ontem o Simpes recebeu 225.597 solicitações de opção.





US$ 8,42 bilhões

(foto: Jason Redmond/AFP %u2013 25/1/20)





Total do prejuízo líquido da Boeing no quarto trimestre de 2020.

O resultado negativo é bem superior ao registrado no mesmo período de 2019,

quando a empresa amargou uma perda de US$ 1,01 bilhão.