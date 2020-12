Vem aí o reajuste dos planos de saúde, com alta expressiva

Clientes de planos de saúde podem preparar o bolso para os ajustes (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 9/9/15)

Os brasileiros devem se preparar para uma alta expressiva das mensalidades dos planos de saúde em 2021. Segundo projeções da Fundação Getulio Vargas (FVG), os aumentos ficarão na faixa de 20% a 25%. Com a pandemia, as empresas suspenderam os reajustes entre setembro e dezembro e as correções de preço por faixa etária – agora, pretendem recuperar o que ficou para trás.



O problema é que a conjuntura não ajuda. A crise está longe de ter sido debelada, e os níveis de emprego e renda continuam distantes do período pré-pandemia. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os valores relativos aos reajustes suspensos poderão ser cobrados em 12 parcelas em 2021. Portanto, a partir de janeiro.



Outra dificuldade é que o mês é marcado pelo pagamento de tributos como IPVA e IPTU. Ou seja: tudo ao mesmo tempo. Para complicar o cenário, a alta dos preços pressionará a inflação, que já emite sinais preocupantes. Os brasileiros devem se preparar para uma alta expressiva das mensalidades dosem 2021. Segundo projeções da Fundação Getulio Vargas (FVG), os aumentos ficarão na faixa de 20% a 25%. Com a pandemia, as empresas suspenderam os reajustes entre setembro e dezembro e as correções de preço por faixa etária – agora, pretendem recuperar o que ficou para trás.O problema é que a conjuntura não ajuda. A crise está longe de ter sido debelada, e os níveis de emprego e renda continuam distantes do período pré-pandemia. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os valores relativos aos reajustes suspensos poderão ser cobrados em 12 parcelas em 2021. Portanto, a partir de janeiro.Outra dificuldade é que o mês é marcado pelo pagamento de tributos como. Ou seja: tudo ao mesmo tempo. Para complicar o cenário, a alta dos preços pressionará a inflação, que já emite sinais preocupantes.







As novas empresas do Ibovespa

A Bolsa de Valores de São Paulo (foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP - 19/12/17) Bolsa de Valores de São Paulo, incluiu quatro novas empresas para integrar a carteira teórica do Ibovespa: as companhias de energia Copel e Eneva, a incorporadora imobiliária JHSF e a locadora de carros Unidas.



Com isso, o principal indicador da Bolsa passará a ser formado pelas cotações de 81 ações negociadas no país. O maior peso do índice continuará sendo o da Vale, à frente de Itaú e Petrobras. A nova configuração do Ibovespa será válida a partir de 4 de janeiro. A B3, a, incluiu quatro novas empresas para integrar a carteira teórica do Ibovespa: as companhias de energia Copel e Eneva, a incorporadora imobiliária JHSF e a locadora de carros Unidas.Com isso, o principal indicador da Bolsa passará a ser formado pelas cotações de 81 ações negociadas no país. O maior peso do índice continuará sendo o da Vale, à frente de Itaú e Petrobras. A nova configuração do Ibovespa será válida a partir de 4 de janeiro.





Ações da Aeris dobram em pouco mais de um mês

Um dos destaques da Bolsa nas últimas semanas é a fabricante cearense de pás e geradores eólicos Aeris Energy. Desde 11 de novembro, quando abriu o capital, as ações da empresa praticamente dobraram de valor.



Uma das razões para o avanço é o potencial do setor de energias renováveis, cada vez mais vigoroso no Brasil e diversos outros países. A Aeris tem ainda a vantagem de liderar com folga o seu segmento de atuação, com aproximadamente 70% de participação de mercado.





O novo bilionário da plataforma Zoom

A maior novidade do mundo corporativo em 2020 está na área da tecnologia: a plataforma de videoconferências Zoom. Com as restrições de circulação, o número de usuários diários chegou a 350 milhões – eram 10 milhões há 12 meses. A explosão levou à disparada das ações, que aceleraram 500% no ano.



O resultado é um novo bilionário na lista dos 100 mais ricos da Forbes: o chinês radicado nos Estados Unidos Eric Yuan, fundador da empresa e dono de um patrimônio estimado em US$ 18 bilhões.





600 milhões e euros

é a fortuna deixada pelo lendário estilista

francês Pierre Cardin, que morreu ontem, aos 98 anos









(foto: NICHOLAS KAMM/AFP - 25/9/19)







‘’Seja honesto e não finja ser o que não é. Autenticidade gera respeito e confiança”





• Robert Iger, executivo que comandou a Disney durante 15 anos









RAPIDINHAS

• A inflação voltou com força. Segundo a Fundação Getulio Vargas, o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), conhecido por reajustar o valor do aluguel, encerrará 2020 com alta de 23,14%. Trata-se do maior avanço desde 2002, quando o indicador acelerou 25,31%. O governo parece não ligar, mas a inflação afeta o bolso de milhões de brasileiros.





• A Metro-Goldwyn-Mayer, um dos mais tradicionais estúdios de Hollywood, está à venda. Segundo reportagem do americano The Wall Street Journal, a empresa foi avaliada em US$ 5,5 bilhões. Fundada em 1924, a MGM é dona das franquias 007, Rocky e O Exterminador do Futuro, além de manter no catálogo clássicos da história do cinema.





• Os museus brasileiros começam a descobrir o e-commerce. Recentemente, o Museu de Arte Moderna de São Paulo tornou-se a primeira instituição cultural do Brasil a possuir loja virtual exclusiva na Amazon. O espaço vende cadernos, roupas, kits e catálogos relativos ao MAM. A estratégia é usada pelos principais museus do mundo.





• As pequenas e médias empresas também descobriram os benefícios do comércio on-line. Em dezembro, o faturamento digital das PMEs somou R$ 132 milhões, alta de 220% em relação ao mesmo período de 2019. O levantamento é da Nuvemshop, plataforma de e-commerce com 70 mil lojas ativas.