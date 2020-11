Demanda cresce e anima projeção do setor aéreo para final do ano

(foto: ONOFRE VERAS/AGÊNCIA O DIA/AE 15/4/14)



O aumento da demanda nas últimas semanas levou o setor aéreo a rever as projeções para o fim do ano. Pouco tempo atrás, esperava-se que o movimento doméstico em dezembro ficaria em torno de 60% do registrado no fim de 2019.



Agora, segundo Ronei Glanzman, secretário nacional de Aviação Civil, o mercado trabalha com a expectativa de o patamar chegar a 80%, o que seria uma grande vitória diante da tragédia que se anunciava.



Glanzmann diz que o resultado, se confirmado, colocará o Brasil como o país de recuperação mais rápida na América do Sul, e um dos de melhor desempenho no mundo.



Não custa lembrar: no auge da pandemia, no meio do ano, as companhias aéreas chegaram a cortar 99% dos voos. O mercado internacional, porém, está muito distante de retomar os bons números do passado.



Em dezembro, os voos para o exterior deverão corresponder a no máximo 45% do que havia sido reportado em dezembro do ano passado.





Inadimplência cai com auxílio emergencial

Uma surpresa entre os indicadores econômicos: a inadimplência está menor do que um ano atrás – e isso depois dos efeitos perversos da pandemia. O patamar de setembro ficou em 3,1%, considerando-se os atrasos acima de 90 dias. Em setembro de 2019, o índice era de 3,9%. Para os atrasos de 15 a 90 dias, o número atual é de 2,6%. Há um ano, estava em 3,5%, de acordo com o Banco Central. Segundo especialistas, o auxílio emergencial tem ajudado os brasileiros a pagar as contas em dia.





Bitcoin de volta ao jogo

O bitcoin, quem diria, tem se firmado em 2020. No mês, a cotação da moeda virtual subiu 28%. Nos últimos 60 dias, 65%. No ano, a valorização chega a impressionantes 146%. O ativo ganhou força depois de diversas empresas de pagamento habilitarem a negociação de criptomoedas em suas plataformas. Entre elas, gigantes como Paypal, a maior do ramo no mundo, e a ex-startup Square, fundada há uma década pelo criador do Twitter e atualmente uma gigante global avaliada em US$ 50 bilhões.





PetroRio mergulha no pré-sal

A PetroRio, maior petroleira privada do Brasil, deu um passo importante para fortalecer as atividades no país. A empresa comprou participações em dois campos do pré-sal (Campo de Wahoo e Campo de Itaipu), que totalizaram US$ 100 milhões em investimentos. De acordo com projeções iniciais, a produtividade média de cada poço será superior a 10 mil barris por dia. Estima-se que apenas Wahoo tenha potencial para produzir 140 milhões de barris. Ontem, as ações da PetroRio subiram quase 30%.





US$ 140

bilhões é quanto irá movimentar o mercado global de ‘carnes’ de planta, segundo pesquisa do banco Barclays. O valor corresponde ao triplo do montante atual





