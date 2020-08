O empresário mais ambicioso da história

Musk vai apresentar hoje os resultados dos testes de chips implantados em cérebros humanos (foto: Brendan Smialowski/AFP %u2013 9/3/20)







Elon Musk (foto) vai apresentar hoje os resultados dos testes de chips implantados em cérebros humanos. O projeto, chamado de Neuralink, prevê, entre outras coisas, o controle de celulares e computadores com a mente. Musk também está envolvido na criação de um chip que vai acelerar as sinapses e, assim, tornar os humanos mais inteligentes. A iniciativa é o primeiro passo na interconexão entre seres humanos e máquinas, o que pode levar a resultados inimagináveis. Outra questão ética envolvida diz respeito ao preço dos tais chips. Especula-se que eles poderão custar algo como 1 milhão de dólares. Ou seja, teríamos no futuro uma casta de super-ricos e superinteligentes. Musk talvez seja o empresário mais ambicioso de todos os tempos. Uma de duas iniciativas malucas é povoar Marte com um milhão de humanos até 2050. De fato, as ideias são inusitadas, mas convém não duvidar de alguém que criou, do nada, uma fortuna pessoal de US$ 100 bilhões.





O maior drone do Brasil

A empresa brasileira Stella Tecnologia lançou o maior drone do Brasil. Com onze metros de envergadura e 500 quilos, ele é capaz de voar durante 28 horas ininterruptas. O projeto reforça a importância de parcerias entre a iniciativa privada e a academia. Nos últimos 5 anos, o seu desenvolvimento contou com o apoio de estudantes de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Faculdade Estácio de Sá. Chamada de Atobá, a aeronave deverá ser usada no monitoramento da Amazônia.





Políticos não se entendem sobre LGPD

Os políticos precisam entender que uma mudança profunda como a Lei Geral de Proteção de Dados precisa de tempo para ser assimilada pelas empresas. Não é de uma hora para outra que elas vão se adaptar às novas regras no tratamento de dados de terceiros. No início da semana, a Câmara votou a favor da implementação a partir de janeiro. Depois, o Senado decidiu que a LGPD entrará em vigor após a sanção presidencial, mas as multas serão aplicadas só a partir de agosto de 2021. A indefinição é um estorvo.

A semana de quatro dias

O home office não é a única mudança radical no modelo de trabalho vigente há mais de um século. A semana de quatro dias é uma tendência que vem ganhando força em diversos países. Na Alemanha, correntes dentro do governo de Angela Merkel (foto) defendem a nova jornada como maneira de combater os elevados índices de desemprego. Na Suécia e no Canadá estão em discussão projetos para reduzir a semana laboral a partir do ano que vem. Não vai demorar para os debates chegarem ao Brasil.





R$ 1,1 trilhão

é a fortuna pessoal de Jeff Bezos (foto), fundador da Amazon e homem mais rico da história. Seu patrimônio já é quase o dobro do valor acumulado por Bill Gates





