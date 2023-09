Reinventando a carreira aos 50+

1519

No cenário atual das organizações, o mercado de trabalho passa por uma transformação fundamental. O foco não está apenas no "o que" se sabe, mas, principalmente, no "como" se pensa e se adapta. As habilidades comportamentais têm superado as habilidades técnicas em importância. A rápida evolução das competências técnicas significa que o conhecimento adquirido hoje tem uma vida útil cada vez mais curta, tornando crucial a busca constante por aprendizado, independentemente da idade. Ser um "lifelong learner" - alguém que aprende continuamente - tornou-se vital para se manter competitivo.

De acordo com o futurista Alvin Toffler, no século XXI, ser analfabeto não se limita à leitura ou escrita, mas à incapacidade de aprender, desaprender e reaprender. Embora a inteligência artificial continue avançando, a máquina ainda não possui a capacidade de consciência. A verdadeira distinção entre humanos e máquinas reside em nossa capacidade de sentir, compreender emoções e lidar com elas - nossa inteligência emocional.

Os profissionais do futuro terão carreiras multifacetadas, trilhando cinco ou mais profissões ao longo da vida, o que exige a habilidade de se reinventar. Felizmente, organizações como o Age-Friendly Institute estão lançando programas, como o Certified Age Friendly Employer (CAFE), para incentivar empresas a se tornarem locais de trabalho ideais para profissionais com mais de 50 anos.





MAIS DE 60 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) projetam que, até 2060, um quarto da população brasileira terá mais de 60 anos. Se não houver um aumento significativo na empregabilidade desse grupo, o país enfrentará uma escassez de mão de obra. Embora cerca de um quarto da população já tenha mais de 50 anos, as oportunidades de emprego para essa faixa etária ainda são limitadas, com a participação em muitas empresas não ultrapassando 10%.

A tendência é clara: a idade de se aposentar está aumentando, e as pessoas continuarão trabalhando por mais tempo. Empresas que compreendem a importância de se adaptar à economia prateada (aquela que produz bens de consumo e serviços para atender as pessoas acima dos 50 anos) estão se destacando.

No entanto, os desafios persistem, pois, muitos profissionais 50+ sentem que as oportunidades de crescimento na carreira são limitadas. Apesar disso, a percepção sobre a qualidade do trabalho de profissionais mais experientes está mudando, e muitos setores estão investindo na contratação de pessoas dessa faixa etária.

Esses profissionais têm muito a oferecer às organizações, incluindo comprometimento, inteligência emocional e vasta experiência. E por que as empresas desejam profissionais 50 ?





Necessidade de profissionais altamente capacitados.





Perfil de alta resistência à pressão e resiliência a adversidades.





Aumento da diversidade das equipes.

Reflexão dos desejos dos consumidores mais velhos dentro da empresa.





Redução da rotatividade de funcionários.





Promoção de trocas intergeracionais

.

Para maximizar as oportunidades desses profissionais no mercado de trabalho, algumas estratégias podem ser adotadas:

Valorize a experiência: use sua vivência para tomar decisões sábias e estratégicas no ambiente de trabalho.





Combata o etarismo: promova uma cultura de respeito e valorização da diversidade geracional.





Incentive o networking: aproveite suas amplas redes de contatos para beneficiar a empresa.





Desenvolvimento de habilidades: mantenha-se atualizado com treinamento e aprendizado contínuo.





Fomento à liderança e mentoria: contribua como mentor, transferindo conhecimento e experiência.





Adapte os processos de recrutamento: elimine requisitos de idade preconceituosos e promova práticas inclusivas.





Promova um ambiente de aprendizado contínuo: estimule uma cultura de aprendizado em toda a organização.





A inclusão dos profissionais 50 enriquece as organizações e atende às demandas de uma população que envelhece. O equilíbrio entre gerações cria ambientes de trabalho mais dinâmicos e promissores para todos, independentemente da idade.