Nossa Senhora Aparecida e Flávio: qual o limite entre fé e política?

A seis dias do primeiro turno das eleições de 2026, o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ergueu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um ato de campanha no bairro do Brás, centro de São Paulo, nesta segunda-feira (28 de setembro de 2026). O gesto, realizado ao lado do governador e candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB), foi interpretado como uma resposta a informações falsas que associavam o candidato a uma suposta proposta de retirar o título de Padroeira do Brasil da santa. O evento marcou o primeiro ato conjunto de Flávio e Tarcísio após a polêmica sobre o uso de símbolos religiosos em sua campanha chegar ao TSE e ao STF.

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O episódio, ocorrido a menos de uma semana da votação marcada para 4 de outubro, reacende a discussão sobre os limites entre a liberdade de expressão religiosa de figuras públicas e a laicidade do Estado. Embora a manifestação individual de fé seja um direito garantido, a utilização de ícones sagrados em contextos político-partidários na reta final da disputa presidencial levanta questionamentos sobre a instrumentalização da fé para fins eleitorais e o respeito à neutralidade que deve guiar a atuação pública.

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O que diz a lei sobre o uso de símbolos religiosos na política?

Não existe uma lei que proíba especificamente um político de usar um símbolo religioso em um ato público. No entanto, a Constituição Federal define o Brasil como um Estado laico, o que pressupõe a neutralidade do poder público em relação a todas as religiões, sem promover ou embaraçar nenhuma crença.

A legislação eleitoral, por sua vez, estabelece regras claras para coibir o abuso de poder religioso no processo eleitoral. É proibida, por exemplo, a veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum, categoria que inclui igrejas e templos de qualquer culto. A medida busca evitar que a influência de líderes religiosos seja usada para desequilibrar a disputa.

Qual o limite entre liberdade de expressão e apropriação religiosa?

O debate central está na distinção entre a expressão de fé pessoal e a apropriação de um símbolo coletivo para ganho político. Políticos, como quaisquer cidadãos, têm o direito fundamental à liberdade de crença e manifestação. Contudo, quando uma figura pública utiliza um ícone de grande significado nacional em um palanque, a ação pode ser vista como uma tentativa de associar sua imagem a valores sagrados, buscando atrair um eleitorado específico.

Essa estratégia pode gerar um efeito contrário, causando desconforto entre fiéis que não se sentem representados pela associação político-partidária. A discussão, portanto, não é sobre a legalidade do ato em si, mas sobre sua ética e o impacto na percepção de separação entre Estado e religião.

Por que a imagem de Nossa Senhora Aparecida é tão simbólica?

Proclamada "Padroeira do Brasil" em 1930 pelo papa Pio XI, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida transcende o catolicismo. Ela é amplamente reconhecida como um ícone cultural e de identidade nacional, venerada por milhões de brasileiros de diferentes vertentes. Sua figura está associada a valores de proteção, unidade e esperança, o que torna seu uso em cenários de polarização política ainda mais delicado.

Quais as regras para manifestações políticas e religiosas?

O equilíbrio entre direitos e deveres é fundamental para a convivência democrática. As principais diretrizes que orientam essa relação são: