Vício em apostas já rende indenizações

Decisões judiciais proferidas ao longo de 2026 em várias partes do Brasil têm aberto um precedente importante ao condenar empresas de apostas on-line, conhecidas como bets, a indenizar usuários diagnosticados com vício em jogos. As sentenças determinam a devolução de valores perdidos e o pagamento de danos morais, acendendo um alerta sobre a responsabilidade das operadoras na proteção de consumidores vulneráveis.

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Casos concretos pelo país

A jurisprudência sobre o tema está em formação, mas já existem exemplos significativos. Em junho deste ano, uma plataforma foi condenada no Paraná a devolver R$ 142 mil a um usuário. No mês anterior, uma decisão no Rio Grande do Sul determinou a restituição de R$ 206 mil. Já em agosto, em Indaiatuba (SP), a condenação foi de R$ 81 mil em perdas, acrescidos de R$ 10 mil por danos morais.

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O que é ludopatia?

A ludopatia, também chamada de jogo patológico, é um transtorno do controle de impulsos reconhecido como uma condição de saúde mental. A pessoa afetada sente uma necessidade incontrolável de jogar, mesmo diante de consequências negativas severas em sua vida financeira, profissional e pessoal.

O transtorno se caracteriza por uma preocupação excessiva com jogos, necessidade de apostar quantias cada vez maiores para sentir a mesma emoção e irritabilidade ao tentar reduzir ou parar de jogar. Muitos tentam esconder o vício e, em casos extremos, recorrem a atos ilegais para financiar as apostas.

Como as decisões judiciais funcionam na prática?

A base das decisões judiciais que condenam as bets é a tese de que essas empresas exploram a vulnerabilidade de consumidores com predisposição ou diagnóstico de vício, falhando em oferecer mecanismos de jogo responsável. Para obter uma decisão favorável, o consumidor geralmente precisa comprovar alguns pontos essenciais.

Os principais requisitos apresentados à Justiça são:

Diagnóstico médico formal que ateste a ludopatia;

Comprovação das perdas financeiras por meio de extratos e históricos da plataforma;

Demonstração de que a empresa não ofereceu ferramentas eficazes de controle, como limites de depósito, autoexclusão ou alertas sobre o comportamento de risco.

Decisões não são unânimes

Apesar dos casos favoráveis aos consumidores, a jurisprudência não é consolidada. Há também decisões em sentido contrário, como uma recente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que entendeu haver culpa exclusiva do usuário, isentando a plataforma de responsabilidade. Ou seja, o debate jurídico ainda está em evolução.

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Qual o papel das empresas de apostas?

A regulamentação do setor, estabelecida pela Lei nº 14.790/2023, já prevê a obrigação das empresas de adotarem políticas de jogo responsável. A Portaria SPA/MF nº 1.231/2024, que passou a vigorar em 2025, detalhou essas exigências, que incluem ferramentas para identificar padrões de jogo compulsivo e intervir de forma proativa. As decisões judiciais favoráveis aos consumidores reforçam o entendimento de que a ausência ou aplicação superficial dessas políticas constitui uma falha grave na prestação do serviço, justificando as condenações por danos materiais e morais.