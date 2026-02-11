Vício em apostas: 5 sinais de alerta e onde procurar ajuda em Minas

A crescente popularidade de casas de apostas online, como a Superbet, que se tornou patrocinadora máster de times como o São Paulo FC, trouxe junto uma preocupação cada vez mais presente: o aumento do risco de vício em jogos. A facilidade de acesso a essas plataformas pelo celular e a promessa de ganhos rápidos podem transformar o que começa como um passatempo em um problema sério, com graves consequências financeiras e emocionais.

Conhecido como ludopatia, o vício em jogos é um transtorno mental que vai muito além das perdas de dinheiro. Ele se caracteriza pela incapacidade de resistir ao impulso de jogar, mesmo quando a pessoa reconhece os prejuízos que a prática está causando em sua vida, afetando trabalho, estudos e relações familiares. O transtorno do jogo é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença.

Identificar os sinais de compulsão é o primeiro passo para buscar ajuda. Muitas vezes, a própria pessoa não percebe que cruzou a linha entre diversão e dependência, ou sente vergonha de admitir o problema para amigos e parentes. Por isso, é fundamental estar atento a mudanças de comportamento.

5 sinais de alerta para o vício em apostas

Preocupação constante com o jogo: a pessoa passa a maior parte do tempo pensando em apostas, planejando a próxima jogada ou buscando formas de conseguir dinheiro para continuar jogando.

Necessidade de apostar mais: para sentir a mesma emoção do início, o jogador precisa aumentar a frequência ou o valor das apostas, arriscando quantias cada vez maiores.

Irritabilidade ao tentar parar: tentativas de reduzir ou abandonar o jogo causam ansiedade, inquietação e mau humor. O jogo passa a ser visto como uma fuga para problemas.

Mentiras e segredos: o jogador começa a esconder o quanto joga e o quanto perde, mentindo para familiares e amigos sobre suas atividades e suas dívidas para manter o vício.

Prejuízos em áreas importantes da vida: a compulsão por apostar leva à perda de um emprego, ao fim de um relacionamento importante ou ao abandono de oportunidades de estudo ou carreira.

Onde procurar ajuda em Minas Gerais

Em Minas Gerais, o tratamento para a ludopatia está disponível na rede pública de saúde. O caminho inicial é procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para uma primeira avaliação. De lá, o paciente pode ser encaminhado para um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que oferece atendimento especializado e gratuito pelo SUS com psicólogos e psiquiatras.

Outra alternativa são os grupos de apoio, como os Jogadores Anônimos (JA). Inspirado nos Alcoólicos Anônimos, o grupo promove reuniões onde os participantes compartilham suas experiências e se ajudam mutuamente a superar a compulsão. Informações sobre os encontros em Minas Gerais podem ser encontradas no site oficial da organização. O importante é saber que o vício em apostas é uma doença tratável e que procurar ajuda é um ato de coragem.

