Que tal economizar tempo e dinheiro no planejamento de férias? É essa a proposta do Vacation Club, um modelo de hospedagem que facilita a vida do viajante e consiste na utilização de empreendimentos turísticos (hotéis e resorts) por períodos determinados, conforme as condições estabelecidas em contrato, por um valor pré-estabelecido. O hóspede passa a ter direito a uma cota de utilização anual e, caso deseje viajar para outro destino, pode trocar seu período para visitar outros destinos parceiros.

A joia escondida do Nordeste que está conquistando os turistas

O conceito pode abranger diferentes formatos de comercialização, como multipropriedade, direito de uso e programas baseados em pontos ou semanas de hospedagem. Por isso, é importante entender que Vacation Club não define, por si só, uma única modalidade jurídica. O que determina os direitos e as obrigações do consumidor é o modelo contratado e as respectivas condições contratuais.

Na MME Vacation Club, essa proposta se materializa em diferentes produtos voltados ao turismo de férias. A empresa atua no desenvolvimento e na comercialização de empreendimentos no litoral de Ipioca, em Maceió (AL), com opções de multipropriedade e direito de uso.

O que Vacation Club não é?

Uma das principais dúvidas de quem conhece esse mercado pela primeira vez é se a contratação representa a compra de um imóvel ou uma aplicação financeira. A resposta depende da modalidade, mas, no caso de um programa de férias baseado em direito de uso, não existe aquisição de uma unidade imobiliária ou de uma fração do imóvel.

O objetivo é contratar o direito de utilizar uma estrutura turística durante períodos definidos, pelo prazo previsto no contrato. Portanto, não se trata de uma operação imobiliária voltada à valorização patrimonial ou de um investimento com promessa de retorno financeiro. O benefício contratado está relacionado à utilização das férias.

Também não se deve confundir o modelo com uma assinatura convencional de hotel. As regras de utilização, os períodos disponíveis, a duração do contrato e os serviços incluídos variam conforme o produto. No caso do Ipioca Mar Resort All Inclusive, por exemplo, o consumidor não está adquirindo diárias avulsas nem uma assinatura mensal: está contratando direitos de uso por um período determinado.

Multipropriedade e direito de uso: quais são as diferenças?

Embora façam parte do mercado de férias compartilhadas, os dois modelos têm diferenças importantes.

Na multipropriedade, o consumidor adquire uma fração de tempo vinculada a uma unidade imobiliária. Essa aquisição envolve direitos de propriedade sobre o imóvel, com períodos determinados para utilização e obrigações relacionadas à manutenção e à administração do empreendimento.

Já no direito de uso, não há aquisição de uma fração imobiliária. O consumidor contrata o direito de usufruir de uma estrutura turística durante períodos estabelecidos, por um prazo determinado. É uma alternativa para quem deseja ter acesso a uma experiência de férias sem assumir a propriedade de um imóvel.

A MME Vacation Club trabalha com as duas modalidades. O Ipioca Beach Residence & Resort e o Ipioca Beach Home Collection seguem o modelo de multipropriedade. Já o Ipioca Mar Resort All Inclusive foi estruturado no sistema de direito de uso.

Ipioca Mar Resort All Inclusive: férias planejadas por direito de uso

O Ipioca Mar Resort All Inclusive representa uma nova frente de atuação da MME Vacation Club no segmento de férias compartilhadas. Localizado na praia de Ipioca, no litoral norte de Maceió, o empreendimento foi concebido para oferecer hospedagem em sistema all inclusive, com alimentação, bebidas e atividades de lazer integradas à experiência. Com previsão de entrega para 2030, o produto está em lançamento no mercado, o que garante ótimo custo-benefício para direito de uso futuro.

Diferentemente dos projetos de multipropriedade da empresa, o resort adota o direito de uso. Nesse formato, o consumidor contrata períodos de utilização conforme as condições do programa.

O projeto prevê estrutura de lazer com beach club, piscinas para adultos e crianças, espaços gastronômicos, kids club e outras áreas de convivência. A proposta all inclusive reúne hospedagem, alimentação, bebidas e lazer em um único sistema.

Quais são as vantagens de planejar as férias dessa maneira?

Uma das principais vantagens dos programas de férias está relacionada ao custo. Esse sistema permite uma economia enorme comparado à hospedagens tradicionais. Sabendo com antecedência quanto vai gastar, o hóspede passa a ter mais controle sobre os gastos de viagem evitando despesas inesperadas. Para famílias que costumam viajar todos os anos, ter períodos de utilização contratados pode facilitar o planejamento do calendário e a organização do orçamento.

Os custos envolvem também previsibilidade. No caso de um resort all inclusive, como o Ipioca Mar, a concentração de hospedagem, alimentação, bebidas e lazer em um mesmo sistema permite conhecer previamente boa parte dos gastos envolvidos na estadia. Isso não significa ausência de despesas adicionais: é necessário verificar quais serviços estão contemplados e quais podem ser cobrados separadamente.

Outra forma de economizar e viajar mais é através da possibilidade de intercâmbio. Por meio de redes especializadas, como a RCI, os participantes podem consultar opções de hospedagem em outros destinos, respeitando os critérios de elegibilidade, disponibilidade, taxas e condições de cada programa. As vantagens do contrato original permanecem, como o tempo de uso e os valores estimados.

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Mais informações: mmevacationclub.com.br