Turismo de multipropriedade apresenta grande desempenho (A multipropriedade auxilia a lançar ou desenvolver destinos. (Foto: Lingbeek/Getty Images Signature))

A indústria da multipropriedade no Brasil tem apresentado um ótimo desempenho. Considerando os 200 empreendimentos localizados em 89 cidades de 19 estados brasileiros, o Valor Geral de Vendas (VGV) apresentou um crescimento de 33% entre 2022 e 2023, sendo R$ 59,9 bilhões em 2022 e R$ 79.5 bilhões em 2023.

LEIA TAMBÉM: Multipropriedade: nova tendência do ramo imobiliário hoteleiro

Em números absolutos, isso significa uma alta de 11% na oferta de empreendimentos que operam neste modelo em todo o País, de acordo com o estudo “Cenário do Desenvolvimento de Multipropriedade no Brasil”, realizado em sua oitava edição pela Caio Calfat Real Estate Consulting e que será lançado em maio, em São Paulo.

“O resultado do estudo neste ano é tão relevante que, na minha opinião, ele é a segunda melhor notícia depois da sanção da lei de multipropriedade, em 2018, e terá impacto direto no sucesso do desempenho do setor no Brasil”, antecipa Caio Calfat, diretor-geral e fundador da empresa.

LEIA TAMBÉM: Uma breve história da condo-hotelaria ‘made in Brazil’

Caio Calfat, diretor-geral e fundador da Caio Calfat Real Estate Consulting (Foto: Divulgação)

Entre os diferenciais da indústria, Caio destaca seu potencial em lançar ou desenvolver destinos, “como o que aconteceu em Olímpia, em São Paulo, município que ficou conhecido como destino turístico nacional e que se desenvolveu a partir de seus parques e de uma hotelaria predominantemente focada na multipropriedade. Neste sentido, o estudo revela que, em 2023, a multipropriedade chegou a 8 novos destinos brasileiros: Atibaia (SP), Barra de São Miguel e Maragogi (AL), Conde (PB), Itá (SC), Porto Belo (SC), São Francisco de Paula (RS) e Tijucas (SC).

LEIA TAMBÉM: Hotelaria: o que acontece por trás da recepção

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo