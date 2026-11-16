Falta de educação a bordo: o que mais irrita os brasileiros nos aviões

Viajar de avião significa dividir um espaço limitado com pessoas de diferentes hábitos e comportamentos. Nesse ambiente, pequenas atitudes podem fazer toda a diferença para tornar a experiência mais agradável — ou transformar o trajeto em um momento de desconforto. Uma pesquisa realizada com viajantes brasileiros revela que 62% já se sentiram incomodados com o comportamento de outros passageiros durante um voo.

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Entre as situações mais irritantes, os chutes no encosto do banco aparecem em primeiro lugar, citados por metade dos entrevistados (50%). Na sequência, estão o hábito de assistir a vídeos ou ouvir música sem utilizar fones de ouvido (33%). A alimentação também é motivo de reclamação: 25% dos participantes dizem se incomodar com passageiros que levam refeições de cheiro forte ou deixam sujeira, enquanto o mesmo percentual desaprova quem reclina o assento durante as refeições.

Depois do pouso, a convivência também exige paciência. O comportamento mais criticado é o de passageiros que se levantam para retirar as bagagens dos compartimentos superiores enquanto o corredor ainda está bloqueado, situação mencionada por 39% dos entrevistados. Outros 28% se incomodam com pessoas que tentam passar à frente dos demais para alcançar voos de conexão. Já 25% apontam como inconveniente o hábito de fazer ligações ou enviar mensagens de voz assim que o sinal de celular é restabelecido.

Nem sempre o passageiro percebe o próprio comportamento

A pesquisa também mostra que os brasileiros reconhecem já ter adotado algumas atitudes que podem incomodar outros viajantes. Entre os entrevistados, 17% admitem ter colocado mochilas pequenas no compartimento superior ou embaixo do próprio assento, enquanto 16% afirmam já ter viajado sem sapatos. Outros 9% dizem ter gravado conteúdo para as redes sociais durante o voo.

Quando precisam lidar com situações desagradáveis, os passageiros demonstram preferência pelo diálogo. Diante de um comportamento inconveniente, 49% afirmam que conversariam educadamente com a pessoa para tentar resolver o problema. Outros 37% procurariam a tripulação de cabine, enquanto 24% considerariam mudar de assento, caso houvesse disponibilidade.

A disposição para o diálogo também aparece quando a pergunta é sobre abordar diretamente outro passageiro: 55% dos entrevistados dizem que se sentiriam confiantes para pedir, de maneira educada, que alguém interrompesse uma atitude incômoda.

Os resultados reforçam que a boa convivência a bordo depende de atitudes simples, como respeitar o espaço alheio, utilizar fones de ouvido, evitar movimentos bruscos e aguardar o momento adequado para desembarcar. Afinal, em uma viagem compartilhada, a consideração pelo outro também faz parte da experiência.

Pesquisa realizada on-line com 1.000 brasileiros em setembro de 2026. Os participantes tinham 18 anos ou mais e haviam realizado pelo menos uma viagem nacional ou internacional nos 12 meses anteriores.

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