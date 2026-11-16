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AVIAÇÃO

Anac registra 211 ocorrências de indisciplina de passageiros desde setembro

Novas regras preveem multas de até R$ 17,5 mil e suspensão do direito de voar em situações mais severas

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PJ
Pedro José Borges - Correio Braziliense
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Pedro José Borges - Correio Braziliense
Repórter
16/11/2026 12:01

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Veja quais condutas são consideradas indisciplina em nova regra da Anac
Resolução da Anac estabelece multas e proibição de voar para passageiros indisciplinados no transporte aéreo crédito: Reprodução/Magnific

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) registrou 211 ocorrências de indisciplina de passageiros desde setembro, quando entraram em vigor as novas regras de punição. Do total, 179 foram classificados como atos de indisciplina, 31 como graves e um como gravíssimo.

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Entre esses episódios de indisciplina, 74 ocorreram com a aeronave em solo e 66 em áreas de embarque ou desembarque. Outros 18 casos foram registrados durante o check-in, 11 com a aeronave em voo, oito em canais de inspeção e dois em outros locais.

As normas estabelecem sanções de acordo com a gravidade da conduta. Nos casos de indisciplina, considerados leves, as medidas incluem orientação ou advertência. Entre as infrações estão desrespeitar instruções da tripulação ou das equipes em solo, utilizar aparelhos eletrônicos em momentos proibidos, provocar tumultos e ofender passageiros ou funcionários.

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Nos casos classificados como graves, a punição pode incluir multa de até R$ 17,5 mil e cancelamento do contrato de transporte, o que impede a continuidade da viagem. A categoria abrange condutas como agressões verbais contra funcionários ou passageiros, fumar a bordo, ameaçar integrantes da tripulação e danificar equipamentos da aeronave.

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