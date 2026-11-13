Grupo hoteleiro do Ceará conquista selo Sebrae Diamante 2026

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A excelência na hotelaria vai muito além do conforto das acomodações e da qualidade do atendimento. Por trás de uma experiência memorável, existe um trabalho contínuo de planejamento, gestão profissional, capacitação de equipes e compromisso com a melhoria dos serviços. É justamente esse conjunto de práticas que ganha visibilidade com o selo Sebrae de Qualidade Empresarial, que completa 30 anos em 2026 e acaba de reconhecer o Grupo e* com a Categoria Diamante, a mais alta classificação do programa.

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Responsável pelas pousadas Vila Kalango, em Jericoacoara, e Rancho do Peixe, na Praia do Preá, o grupo alcançou entre 90% e 100% de desempenho na avaliação, resultado que coloca seus empreendimentos no patamar máximo de excelência estabelecido pelo Sebrae. Mais do que um prêmio, a conquista representa um importante indicador da maturidade empresarial do setor, valorizando organizações que investem em processos estruturados, eficiência operacional e desenvolvimento de pessoas.

A relevância da premiação também está no reconhecimento de que a qualidade dos serviços turísticos não acontece por acaso. Ela é construída diariamente, com critérios de gestão, acompanhamento de resultados e valorização dos profissionais envolvidos em cada etapa da experiência do hóspede.

Qualidade construída por pessoas

Com baixa ocupação do terreno, a Pousada Rancho do Peixe oferece gastronomia local e conexão com os ventos que atraem os amantes dos esportes de vela Marcelo Isola/Divulgação

Para Silmara Américo, CEO do Grupo e*, a conquista é resultado de uma cultura organizacional que coloca as pessoas e a profissionalização no centro das decisões. Há mais de 15 anos na empresa, ela percorreu diferentes áreas da operação antes de assumir a liderança executiva, experiência que contribuiu para uma visão abrangente do negócio.

"A experiência do hóspede é resultado de uma série de decisões que começam muito antes da chegada dele. Envolve processos bem estruturados, equipes preparadas e atenção permanente à qualidade. Nosso desafio é crescer sem perder a essência dos lugares onde atuamos", afirma.

Reconhecimento internacional reforça compromisso sustentável

Na Vila Kalango, em Jericoacoara, natureza, conforto e responsabilidade caminham juntos Marcelo Isola/Divulgação

O Selo Diamante ganha ainda mais relevância quando observado ao lado de outras conquistas recentes do grupo. Em 2026, a Vila Kalango e o Rancho do Peixe também receberam a certificação internacional B Corp, com pontuações de 93,7 e 97, respectivamente, entre as maiores notas do Brasil. As duas pousadas conquistaram ainda o Selo Sebrae Ouro de Sustentabilidade da Rota das Emoções. A Vila Kalango também alcançou a 12ª posição entre os melhores pequenos hotéis e hotéis-boutique do Brasil no Tripadvisor Travellers' Choice Best of the Best 2026.

Embora avaliem diferentes dimensões da atividade empresarial, essas distinções apontam para um mesmo caminho: a importância de conciliar excelência na prestação de serviços, responsabilidade socioambiental e reconhecimento dos viajantes. São indicadores que ajudam a fortalecer a credibilidade dos empreendimentos e demonstram como a profissionalização pode contribuir para elevar a competitividade dos destinos turísticos brasileiros.

Hotelaria conectada ao desenvolvimento local

Com mais de 25 anos de atuação no litoral cearense, o Grupo e* mantém mais de 90% de seus profissionais contratados localmente e desenvolve projetos de educação, cultura e esporte por meio do Instituto S.E.R. Brasil, iniciativa que já impactou milhares de pessoas.

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Em destinos como Jericoacoara e Preá, onde a natureza, a cultura e a identidade das comunidades são parte fundamental da experiência turística, o desafio é crescer de maneira responsável. Nesse contexto, a conquista do Selo Sebrae Diamante representa mais do que uma distinção empresarial: é o reconhecimento de um modelo de gestão que entende que a verdadeira excelência na hotelaria também se mede pela capacidade de valorizar pessoas, fortalecer a economia local e contribuir para o desenvolvimento sustentável dos destinos onde atua.