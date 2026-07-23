Turismo global: ranking revela destinos mais procurados

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Conhecer novas culturas e saborear gastronomias diferentes são desejos de milhões de pessoas que viajam anualmente. Para que a jornada seja completa, no entanto, a comunicação é um fator essencial. A Organização Mundial de Turismo (UN Tourism) divulgou um ranking com os destinos mais procurados do mundo.

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Os destinos mais populares

Confira a lista dos países que mais receberam turistas no último ano e saiba como o idioma pode influenciar sua experiência.

1. França

O país mantém a liderança histórica, com mais de 100 milhões de visitantes anuais. As principais atrações são a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e o Palácio de Versalhes. O idioma oficial é o francês e os locais valorizam a etiqueta linguística. Iniciar conversas com um simples "Bonjour" pode garantir um atendimento mais cordial.

2. Espanha

Com cerca de 94 milhões de visitantes, a Espanha atrai turistas com suas culturas vibrantes e praias. Madri e Barcelona estão entre os polos de atração. Embora o espanhol seja a língua nacional, existem idiomas co-oficiais como o catalão. Dominar o espanhol facilita a navegação pelas famosas "rutas de tapas".

3. Estados Unidos

O país ocupa a terceira posição, com aproximadamente 72,4 milhões de visitantes. Destinos como Las Vegas, Nova York e Orlando são muito procurados. O inglês é o idioma predominante, mas o espanhol tem forte presença em estados como Flórida e Califórnia, refletindo a história da nação como um país de imigrantes.

4. Itália

Recebendo cerca de 60 milhões de visitantes, a Itália é conhecida pelo patrimônio histórico e pela gastronomia. O país abriga o maior número de sítios do Patrimônio Mundial da Unesco, como o Coliseu de Roma. Falar um pouco de italiano permite explorar "trattorias" locais menos conhecidas.

5. Turquia

Este destino, que serve como ponte entre Europa e Ásia, recebeu cerca de 55 milhões de turistas. Istambul e a região da Capadócia são seus pontos altos. O idioma oficial é o turco. Conhecer expressões locais demonstra respeito e pode render melhores preços nos mercados tradicionais, como o Grande Bazar.

6. México

Com 45 milhões de visitantes, o México se destaca pelas praias de Cancún e pela riqueza arqueológica de locais como Chichén Itzá. O idioma oficial é o espanhol. A gastronomia mexicana é reconhecida como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Fatores de atração

A popularidade desses países se deve a uma combinação de fatores. Investimentos em infraestrutura garantem aeroportos e hotéis de qualidade. A riqueza cultural e o patrimônio histórico preservado oferecem uma experiência educativa. Além disso, a gastronomia e a facilidade de acesso, com voos diretos e políticas de vistos simplificadas, tornam esses destinos escolhas naturais.

A importância do idioma na viagem

A barreira do idioma pode gerar insegurança em muitos viajantes. O medo de não ser compreendido em um aeroporto ou restaurante é real. No entanto, a comunicação é a chave para a segurança e autonomia, permitindo explorar locais fora do roteiro tradicional e interagir de forma mais profunda com guias e moradores.

Para se preparar, o ideal é começar com frases essenciais, como pedir direções ou ajuda. Aplicativos de tradução podem ser um suporte, mas o conhecimento estruturado de uma língua oferece mais fluidez. Investir em cursos de conversação, como os oferecidos pelo Berlitz com foco em imersão cultural, pode transformar a experiência de viagem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.