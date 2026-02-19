França recebeu 102 milhões de turistas estrangeiros em 2025

A França recebeu 102 milhões de visitantes internacionais em 2025, dois milhões a mais que no ano anterior, gerando receitas recordes de mais de 90 bilhões de dólares (471 bilhões de reais, na cotação atual), anunciou o Ministério do Turismo nesta quinta-feira (19).

A França confirmou mais uma vez sua posição como o principal destino turístico mundial em termos de número de visitantes, segundo o governo. No entanto, a diferença para a Espanha está diminuindo a cada ano, já que o país registrou 97 milhões de visitantes estrangeiros em 2025.

Em termos de receita, a Espanha faturou 135 bilhões de euros (R$ 833 bilhões na cotação atual) no ano passado. Esse valor é significativamente superior à receita da França, que atingiu € 77,5 bilhões (mais de R$ 478 bilhões, na mesma cotação), anunciou o Ministério do Turismo nesta quinta-feira.

No entanto, a Atout France, agência que promove o turismo francês no exterior, questiona os cálculos espanhóis e estima que a receita procedente de visitantes estrangeiros no país seja de aproximadamente € 105 bilhões (R$ 648 bilhões).

Na França, essas receitas aumentaram 9% em um ano, atingindo € 77,5 bilhões em 2025, "um nível recorde", com uma diferença "que está se estabilizando" em comparação com a Espanha, observa o ministério.

Se somar os turistas franceses e internacionais, os gastos com turismo doméstico chegaram a € 222 bilhões no ano passado (aproximadamente R$ 1,37 trilhão), impulsionados pelos alemães, seguidos por italianos, espanhóis, belgas e holandeses.

Embora a França continue sendo o principal destino para turistas franceses, o apelo do país diminuiu ligeiramente (-5% em estadias) em favor das viagens internacionais (+4%), principalmente para outros países do Mediterrâneo.

Olhando para 2026, o ministério observa "perspectivas promissoras", com as reservas aéreas "em ascensão" no primeiro trimestre em comparação com 2025. O ministério cita o México (+19%), a China (+17%) e o Canadá (+7%) como os países de origem mais dinâmicos.

