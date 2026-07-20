Rota do Caparaó: um guia para visitar o lado do Espírito Santo
O Parque Nacional tem uma portaria capixaba que dá acesso a trilhas e cachoeiras incríveis; saiba como chegar, onde ficar e o que fazer na região
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O Parque Nacional do Caparaó, famoso por abrigar o Pico da Bandeira, oferece uma experiência distinta para quem o acessa pela portaria do Espírito Santo. A entrada capixaba, localizada no município de Dores do Rio Preto, revela um lado menos explorado da reserva, com trilhas exuberantes e cachoeiras cristalinas que atraem turistas em busca de contato direto com a natureza.
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Como chegar à portaria capixaba?
O acesso principal à portaria capixaba, chamada Pedra Menina, é feito pela BR-482, partindo de Guaçuí, no sul do estado. O trajeto segue por Dores do Rio Preto até o distrito de Pedra Menina, onde placas indicam o caminho para a entrada do parque. A estrada é asfaltada na maior parte do percurso, mas trechos de terra podem ser encontrados mais perto da entrada, exigindo atenção dos motoristas, especialmente em dias de chuva.
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É importante lembrar que o parque fecha às quartas-feiras para manutenção.
O que fazer no lado do Espírito Santo?
A portaria de Pedra Menina é o ponto de partida para diversas atividades de ecoturismo. As atrações se concentram em trilhas de diferentes níveis de dificuldade e em poços e quedas d'água refrescantes, ideais para um mergulho após a caminhada.
Para quem deseja acampar no interior do parque, é necessário fazer reserva prévia pelo site oficial do ICMBio.
Cachoeira da Farofa: composta por uma série de quatro quedas d'água com poços de águas cristalinas no rio São Domingos. O acesso é feito por estrada parcialmente pavimentada (cerca de 6 km da portaria) seguida de uma curta trilha de fácil acesso.
Poços e cachoeiras da região: a portaria de Pedra Menina dá acesso a diversas áreas com poços naturais e cachoeiras cercadas por mata atlântica preservada, ideais para banho e relaxamento.
Trilhas para mirantes: existem caminhadas mais curtas que levam a mirantes com vistas panorâmicas da serra. Essas opções são ideais para quem não pretende fazer a subida completa até o Pico da Bandeira, mas ainda quer apreciar a paisagem.
Onde se hospedar na região?
A infraestrutura de hospedagem se concentra no distrito de Pedra Menina e na sede do município de Dores do Rio Preto. As opções variam desde pousadas charmosas e chalés rústicos até campings para os mais aventureiros. É recomendável fazer a reserva com antecedência, principalmente em feriados e na alta temporada de visitação.
Qual a melhor época para visitar?
O período ideal para visitar o Caparaó é durante a estação seca, que vai de abril a setembro. Nesses meses, o céu costuma estar mais limpo, com poucas chuvas, o que facilita as trilhas e proporciona as melhores vistas dos mirantes e do Pico da Bandeira. As temperaturas podem cair drasticamente à noite, especialmente nos meses de inverno, como junho e julho, sendo essencial levar roupas de frio.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.