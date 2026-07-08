Férias no Caraça: 'detox digital' e lobo-guará para toda a família

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com as férias escolares de julho, o Santuário do Caraça se firma como um destino para famílias que buscam um "detox digital" para crianças e adolescentes. Localizado entre Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas Gerais, o complexo troca o sinal de celular pelo contato com a história do Brasil e a biodiversidade da Serra do Espinhaço.

A imersão cultural acontece entre as ruínas do antigo Colégio, que por 150 anos educou cerca de 11 mil alunos, incluindo os ex-presidentes Afonso Pena e Artur Bernardes. Um incêndio em 1968 destruiu parte da estrutura, mas o local hoje abriga um museu e uma biblioteca com acervos raros, onde jovens podem conhecer o legado de um lugar visitado por Dom Pedro II.

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O destino é também um santuário ecológico na transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Durante o dia, os visitantes podem explorar trilhas que levam a cachoeiras como a Cascatinha e a Cascatona. A fauna local inclui centenas de espécies de aves e mamíferos, proporcionando um aprendizado prático sobre o meio ambiente.

Ao anoitecer, ocorre o momento mais esperado: a aparição do lobo-guará no adro da igreja neogótica. A espera silenciosa pelo animal se tornou um rito de educação ambiental, que ensina sobre a coexistência entre o homem e a natureza.

Um refúgio para se reconectar

A experiência no Caraça é completada pela dimensão espiritual, centrada na Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, a primeira em estilo neogótico no Brasil. Para o padre Adalberto Costa, diretor administrativo do santuário, o local oferece um ritmo diferente. "Queremos que os jovens que nos visitam troquem o barulho das notificações pelo som do vento nas montanhas", afirma.

Ele destaca que a missão é oferecer um ambiente de paz para que as famílias se reconectem. "Receber crianças e adolescentes aqui é dar continuidade ao trabalho iniciado há séculos. O objetivo é fazer com que cada visitante saia daqui sentindo-se parte deste patrimônio", completa o padre.

Como visitar o Santuário do Caraça

O complexo é tombado como Patrimônio Histórico e Artístico e foi eleito uma das Sete Maravilhas da Estrada Real. A estrutura conta com uma pousada com 57 apartamentos e a Fazenda do Engenho, com outras 26 acomodações.

O acesso é feito pelas rodovias BR-381 e MG-436. Os valores de entrada para visitação são:

Dias de semana: R$ 35 por pessoa.

Finais de semana e feriados: R$ 45 por pessoa.

Idosos pagam 50% do valor.

Moradores de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara também têm 50% de desconto.

A entrada é gratuita para moradores dessas três cidades na primeira quarta-feira de cada mês. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.